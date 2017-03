SPV sichert sich The Rods

Großansicht Arbeiten künftig mit SPV zusammen: Die Mitglieder der US-Metalband The Rods (Bild: SPV) Arbeiten künftig mit SPV zusammen: Die Mitglieder der US-Metalband The Rods (Bild: SPV)

Das US-amerikanische Trio The Rods hat einen Vertrga beim SPV -Label Steamhammer unterschrieben. Die Band, die ihre Musik selbst als eine Mischung aus Metal und Hard Rock beschreibt, veröffentlicht im Herbst 2017 ihr neues Album "Louder Than Loud".The Rods sind bereits seit 1980 aktiv und brachten in den 80er-Jahren Alben wie "The Rods" "Wild Dogs" oder "In The Raw" auf den Markt. Außerdem war das Trio bereits mit Bands wie Judas Priest, Iron Maiden oder Metallica auf Tourneen in den USA und Europa unterwegs."Ich erinnere mich noch gut daran, als ich 1982 eine Anzeige zum 'Wild Dogs'- Album in der 'Bravo' gesehen habe", erzählt Olly Hahn , A&R und International Product Manager Steamhammer/SPV: "Ich musste sofort das Album kaufen, alleine schon wegen des großartigen Covers." Er hätte "keine Ahnung" gehabt, was ihn musikalisch erwarten würde, "aber als ich die Platte gehört hatte, wurde ich umgeblasen", berichtet Hahn. "Jetzt, 35 Jahre später, hätte ich nie gedacht, folgenden Satz sagen zu dürfen: Wir sind stolz und glücklich, The Rods in der großen Steamhammer-Familie begrüßen zu dürfen."

Quelle: MusikWoche

