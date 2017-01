SPV nimmt Travelin Jack mit

Großansicht Gehen miteinander auf die Reise (von links): Frank Uhle (Geschäftsführer SPV), Schlagzeuger Montgomery Shell und Sängerin Alia Spaceface (beide Travelin Jack), Olly Hahn (A&R Steamhammer) sowie Gitarrist Flo "The Fly" Kraemer und Bassist Steve Burner (beide Travelin Jack) (Bild: SPV) Gehen miteinander auf die Reise (von links): Frank Uhle (Geschäftsführer SPV), Schlagzeuger Montgomery Shell und Sängerin Alia Spaceface (beide Travelin Jack), Olly Hahn (A&R Steamhammer) sowie Gitarrist Flo "The Fly" Kraemer und Bassist Steve Burner (beide Travelin Jack) (Bild: SPV)

Das Berliner Quartett Travelin Jack hat beim SPV -Label Steamhammer unterschrieben. In Hannover zeigt man sich zuversichtlich, "eine der heißesten neuen deutschen Rockbands verpflichtet" zu haben: Die im Sommer 2013 gegründete Formation um Sängerin Alia Spaceface schmiede "einen klassischen Hard Rock mit starken Einflüssen von 70er-Jahre-Glam und Künstlern wie Thin Lizzy, Rush, David Bowie, Scorpions oder Deep Purple" und spiele bei ihren Liveshows mit optischen Markenzeichen wie geschminkten Gesichtern, Plateauschuhen und Glitzer-Outfits."Diese tolle Band mit ihrer großartigen Sängerin muss man gehört und gesehen haben", zeigt sich denn auch Olly Hahn , A&R und Produktmanager bei Steamhammer/SPV, von seinem neuesten Signing begeistert.2015 veröffentlichten Travelin Jack ihr Debütalbum, "New World", der zweite Longplayer soll nun im Sommer 2017 via SPV erscheinen.

Quelle: MusikWoche

