SPV nimmt M.I.N.E unter Vertrag

Großansicht Freuen sich über die künftige Zusammenarbeit (von links): Gero Herrde (A&R Oblivion/SPV GmbH), Marcus Meyn und Jochen Schmalbach (beide M.I.N.E) (Bild: SPV) Freuen sich über die künftige Zusammenarbeit (von links): Gero Herrde (A&R Oblivion/SPV GmbH), Marcus Meyn und Jochen Schmalbach (beide M.I.N.E) (Bild: SPV)

Marcus Meyn, Sänger der Synthiepop-Band Camouflage, hat zusammen mit dem Fools-Garden-Gitarristen Volker Hinkel sowie dem Schlagzeuger und Keyboarder Jochen Schmalbach das Elektropop-Trio M.I.N.E gegründet.Im Januar 2018 veröffentlicht SPV die erste Single der Band und bereis im März soll ein zweite Single folgen, bevor im Mai das Album "Unexpected Truth Within" erscheint. Im Spätsommer 2018 wollen M.I.N.E dann auf eine ausgedehnte Tournee gehen.Meyn, Hinkel und Schmalbach arbeiten schon seit einigen Jahren an gemeinsamen Projekten. So spielte Hinkel zum Beispiel Gitarre auf dem Camouflage-Album "Sensor" von 2003. Anschließend war er regelmäßig mit der Band auf Tour. Schmalbach stieß bereits 2001 als Live-Schlagzeuger dazu. Außerdem waren beide als Co-Produzenten und Co-Autoren auf dem Alum "Greyscale" von Camouflage aus dem Jahr 2015 mit dabei."Bei M.I.N.E finden sich alle drei Bandmitglieder zu 100 Prozent in der Musik wieder", sagt Marcus Meyn: "Wir sind stolz und glücklich mit unserem Debütalbum, das ausschließlich aus nagelneuen Eigenkompositionen besteht und für die Zukunft Großes erwarten lässt." Gero Herrde , Labelchef Oblivion/SPV, kennt die Bandmitglieder schon länger - unter anderem durch die Zusammenarbeiten mit Camouflage. "Dass jetzt eine Band aus der Taufe gehoben wurde, die musikalisch allen Beteiligten wie auf den Leib geschneidert zu sein scheint, ist schon allein eine tolle Sache. Aber dass sie sich dazu entschlossen haben, die Band in unsere Verantwortung zu geben, krönt die Sache für mich natürlich."

Quelle: MusikWoche

