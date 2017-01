SPV nimmt Invidia unter Vertrag

Großansicht Arbeiten künftig mit SPV zusammen: Die Mitglieder der US-Metalband Invidia (Bild: Fred Morledge) Arbeiten künftig mit SPV zusammen: Die Mitglieder der US-Metalband Invidia (Bild: Fred Morledge)

Die beiden SPV -Labels Steamhammer und Oblivion kümmern sich künftig in Kooperation auf weltweiter Basis um Invidia. Die US-Metalformation bringt Mitglieder von Five Finger Death Punch, In This Moment und Skinlab zusammen, als Sänger fungiert Travis Johnson. Am 31. März 2017 will SPV das von Logan Mader (Ex-Machine Head) produzierte Debütalbum von Invidia, "As The Sun Sleeps", veröffentlichen. Eine erste Single, "Feed This Fire", steht bereits am 3. Februar an.Bei SPV freuen sich Olly Hahn , A&R/Produktmanager Steamhammer, und Gero Herrde , A&R/Produktmanager Oblivion, über das weltweites Signing der Allstar-Band: "Für uns ist es ein Beweis für die große Bedeutung unserer Labels, dass sich Invidia für SPV entschieden haben. Von dieser erstklassigen Band wird man 2017 garantiert eine Menge spektakulärer Dinge hören."

Quelle: MusikWoche

