Sprint steigt bei Tidal ein

Neue Partner: der US-Mobilfunker Sprint kauft sich bei Tidal ein, angeblich für rund 200 Millionen Dollar

Nur kurz nachdem die Betreiber von Tidal wegen angeblich geschönter Nutzerzahlen und fortlaufender Verluste in die Schlagzeilen gerieten , steht nun mit Sprint ein potenter Partner bereit: Der viertgrößte Mobilfunker im US-Markt verkündet eine Zusammenarbeit mit Tidal und übernimmt dabei ein Drittel der Anteile am Streamingdienst von Jay-Z.Die beiden neuen Partner versprechen rund 45 Millionen Mobilfunkkunden von Sprint künftig Zugriff auf exklusive Inhalte, die nirgendwo sonst erhältlich sein sollen. Sprint-CEO Marcelo Claure übernimmt im Zuge der Beteiligung einen Posten im Vorstand von Tidal. Sprint kündigt als Teil der Vereinbarung zudem an, einen Marketingtopf für Künstler schaffen zu wollen.Mit finanziellen Details zum Einstieg des Mobilfunkunternehmens halten sich beide Seiten bedeckt. Allerdings taxieren das US-Branchenmagazin "Billboard" und "Music Business Worldwide" den Deal mit Bezug auf namentlich nicht genannte Informanten auf ein Volumen in Höhe von 200 Millionen Dollar, was Tidal mit rund 600 MIllionen Dollar bewerten würde.Jay-Z hatte den einst als Wimp gestarteten Streamingdienst Anfang 2015 für umgerechnet gut 56 Millionen Dollar übernommen. Nach einem Bericht von "Dagens Næringsliv" aus dem Tidal-Heimatmarkt Norwegen soll das Unternehmen Verluste von rund einer halbe Million Kronen oder umgerechnet mehr als 55.500 Euro pro Tag einfahren.Unklar ist derweil noch, was für Auswirkungen der Einstieg von Sprint bei Tidal auf die Zusammenarbeit zwischen Sprint und Napster haben könnte. Beide Seiten hatten erst Anfang November eine Vermarktungspartnerschaft verkündet

Quelle: MusikWoche

