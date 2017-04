Spotify wirbt der IFPI ihre EU-Cheflobbyistin ab

Mehr als 20 Jahre stand Olivia Regnier in Diensten der IFPI, für die sie in Brüssel den Kontakt zu den politischen Entscheidern der Europäischen Union hielt. Regnier kam 1996 zunächst als European Regional Counsel zur IFPI, stieg zum Deputy Director auf und wurde 2010 zum European Office Director ernannt.Als Direktorin des Brüsseler IFPI-Büros hatte Regnier zum Beispiel bei einem Parlamentarischen Abend des Bundesverbands Musikindustrie Ende 2011 in Berlin das französische Warnmodell als einen möglichen Baustein zur Eindämmung der Internetpiraterie vorgestellt.Nun bestätigt der CEO Frances Moore beim Branchenverband den Abschied von Regnier . Die erfahrene Lobbyistin wechselt demnach zu Spotify, bleibt dabei aber dem EU-Umfeld treu. Schließlich übernimmt sie beim Streamingdienst ab dem 8. Mai den Posten eines Legal Director EU Regulatory Affairs.

Quelle: MusikWoche

