Spotify will sich besser verkaufen

Neu im Team von Spotify: Sumi Chumpuree-Reyntjes

In der neu geschaffenen Position als Country Sales Lead verantwortet Sumi Chumpuree-Reyntjes seit diesem Jahr die gesamte Vermarktung von Spotify Free in Deutschland. Dabei leitet sie im Spotify -Büro in Berlin ein Verkaufsteam mit mehr als 15 Mitarbeitern."Die Entwicklung von Spotify befindet sich in einer sehr spannenden Phase", freut sich Sumi Chumpuree-Reyntjes: "Die neuen Aufgaben bieten eine Herausforderung, die mich begeistert."Zuvor arbeitete die gebürtige Thailänderin bei Unruly Media als Head of Agency Sales und war dabei für den strategischen Aufbau und die Steuerung des Verkaufsteams sowie die Erschließung neuer Märkte zuständig. Bei Qlikworld und Vibrant Media sammelte Chumpuree-Reyntje davor bereits Erfahrungen im Vertrieb von Werbeformaten wie Video, Mobile und Display. Vor diesem Hintergrund passt die neue Chefverkäuferin für Deutschland laut Brian Benedik, Global Head of Ad Monetization Spotify, perfekt zum Ziel des Unternehmens, "die Werbeumsätze weiter zu steigern".

Quelle: MusikWoche

