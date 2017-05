Spotify will ohne Umweg an die Börse

Großansicht Könnte bei einer direkten Listung zwar keine neuen Aktien ausgeben, sich dafür allerdings übers Börsenparkett von eigenen Anteilen am Unternehmen trennen: Spotify-CEO Daniel Ek, hier bei einer Präsentation im Mai 2015 in New York (Bild: Spotify) Könnte bei einer direkten Listung zwar keine neuen Aktien ausgeben, sich dafür allerdings übers Börsenparkett von eigenen Anteilen am Unternehmen trennen: Spotify-CEO Daniel Ek, hier bei einer Präsentation im Mai 2015 in New York (Bild: Spotify)

Bei Spotify peilt man angeblich eine direkte Listung an der New Yorker Börse an. Wer - wie die Unternehmensgründer oder bisherige Investoren - bereits Anteile an dem Unternehmen hält, könnte diese dann an der New York Stock Exchange (NYSE) veräußern, der übliche IPO-Prozess samt der Ausgabe von neuen Aktien aber würde wegfallen. Das könnte dem Streamingdienst helfen, die Kosten für den Gang aufs Börsenparkett gering zu halten. Allerdings würde Spotify so kaum frisches Kapital ins Unternehmen holen können.Reuters berichtet zudem von einer aktuellen Bewertung, die den Unternehmenswert von Spotify auf inzwischen 13 Milliarden Dollar taxiert, umgerechnet rund 11,85 Milliarden Euro. Die direkte Listung könne noch im letzten Quartal des laufenden Jahres erfolgen oder Anfang 2018, heißt es.Berater aus dem Finanzsektor holt Spotify unabhängig von der Art der Börsenpläne an Bord: Laut einem Reuters-Bericht sollen die Investmentbanker von Morgan Stanley, Goldman Sachs Group und Allen & Co von den Betreibern des Streamingdienstes beauftragt worden sein.Mitte 2015 lag die Bewertung von Spotify noch bei rund 8,5 Milliarden Dollar . Nach langwierigen Verhandlungen mit den Rechteinhabern dürften zuletzt aber langfristige Lizenzdeals mit Universal Music und Merlin oder die im März geknackte Grenze von 50 Millionen Abonnenten erneut für Rückenwind gesorgt haben. Die "New York Post" will zudem erfahren haben, dass auch der Abschluss eines Lizenzdeals mit der Warner Music Group in greifbare Nähe gerückt sei; schon im Juni könne es soweit sein, heißt es aus New York.

Quelle: MusikWoche

