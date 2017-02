Spotify will Börsenpläne angeblich verschieben

Der Snapchat-Mutterkonzern Snap Inc. kündigte gerade seinen Gang an die Börse an. Das Unternehmen verweist in seinem Börsenprospekt auf unter anderem 158 Millionen Nutzer, die jeden Tag aktiv auf den Dienst zugreifen, auf wachsende Umsätze, aber auch auf weiter wachsende Verluste, was manche Beobachter durchaus kritisch stimmt . Mit der Ausgabe von Aktien will man nun dennoch bis zu drei Milliarden Dollar an frischen Geldern erlösen, bei einer Firmenbewertung von rund 20 Milliarden Dollar.Auch im Zusammenhang mit Spotify wurde gerüchteweise immer wieder von Börsenplänen berichtet, zuletzt etwa im Juli . Offiziell hat Spotify solche Pläne allerdings bislang nicht bestätigt.Nun sollen die Betreiber des Streamingdienstes den erwarteten Schritt zudem noch einmal überdenken: Bei Spotify plane man nun angeblich den Börsengang auf 2018 zu verschieben, will zumindest "TechChrunch" aus informierten Kreisen erfahren haben . Das würde dem Unternehmen mehr Zeit geben, seine Bilanzen aufzuhübschen, aber auch bereits laufende Kredite neu zu verhandeln, deren Bedingungen teils an den Zeitpunkt eines Börsengangs geknüpft waren.Laut "TechChrunch" hätte sich das Börsenklima in den vergangenen Jahren verändert. Während ein Unternehmen vor wenigen Jahren noch mit wachsenden Nutzerzahlen und dem Versprechen auf spätere Gewinne hätte Punkten können, würde inzwischen eher erwartet, dass sich zumindest ansatzweise ein Weg zur Profitabilität abzeichnet.Angesichts des aktuellen Geschäftsmodells samt seiner Auszahlungen an Rechteinhaber sei es aber schwierig, "etwas nachhaltig" aufzubauen, zitiert der Dienst einen namenlos bleibenden Informanten - bereits im Dezember hatte Spotify-Verwaltungsratsmitglied Pär-Jörgen Pärson bei einer Start-up-Konferenz in Helsinki durchblicken lassen, dass "Profitabilität bald auch eine Priorität werden" könne.Spotify hatte die Zahl der Abonnenten zuletzt im September auf weltweit mehr als 40 Millionen geschraubt,

