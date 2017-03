Spotify verabschiedet sich von Keeling und Hansson

Verlässt Spotify nach neun Monaten wieder: Francis Keeling

Nach zehn Jahren verlässt die Anwältin Petra Hansson den Streamingdienst Spotify. Hansson war von Anfang an Teil des Teams, als Daniel Ek das Unternehmen 2007 in Stockholm ins Leben rief. Zuletzt hatte die Anwältin bei Spotify in der Abteilung des General Counsel gearbeitet.Auch Francis Keeling scheidet laut "Music Business Worldwide" aus der Firma aus. Keeling war allerdings erst vergangenen Sommer zu Spotify gestoßen. In der Rolle des Global Head Of Licensing verantwortete er die Verhandlungen mit verschiedenen Labels.Wie es bei "Music Business Worldwide" heißt, will sich Keeling künftig mehr der Familie widmen, was durch seine Arbeit bei Spotify nicht möglich sei.

Quelle: MusikWoche

