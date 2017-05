Spotify und US-Musiker einigen sich außergerichtlich

Großansicht Forderte mindestens 150 Millionen Dollar von Spotify: David Lowery (Bild: Jason Thrasher) Forderte mindestens 150 Millionen Dollar von Spotify: David Lowery (Bild: Jason Thrasher)

Spotify will einen Fonds über 43,4 Millionen Dollar oder umgerechnet rund 39 Millionen Euro einrichten, um Copyrightverletzungen aus der Vergangenheit auszugleichen, aber auch, um künftige Forderungen von Verlagen und Songwritern zu kompensieren. Die Einigung soll einen Rechtsstreit zwischen Spotify und den Musikern David Lowery und Melissa Ferrick beenden, muss allerdings noch vom zuständigen Gericht geprüft werden. Sollten die Richter dem Vergleich zustimmen, hätte Spotify ein mögliches Hindernis auf dem Weg an die Börse umschifft. David Lowery zog im Dezember 2015 in Los Angeles gegen Spotify vor Gericht . Der Musiker, unter anderem mit Camper van Beethoven und Cracker aktiv, reichte eine Sammelklage ein und forderte Zahlungen von mindestens 150 Millionen Dollar.In der Klage ging es um die Frage, ob der Streamingdienst die nötigen Lizenzen korrekt eingeholt und abgerechnet hat - vor allem in Hinblick auf die Komponisten, Textdichtern und Musikverlegern zustehenden Anteile an den Vergütungen aus mechanischen Tantiemen. Anfang 2016 klagte auch die Singer/Songwriterin Melissa Ferrick wegen angeblich nicht ordnungsgemäß eingeholter Lizenzen; hier ging es um 200 Millionen Dollar. Anschließend wurden die beiden Sammelklagen der Musiker zusammengeführt.

Quelle: MusikWoche

