Spotify und Tencent planen Aktientausch

Großansicht Sollen angeblich eine Partnerschaft anstreben: Spotify-CEO Daniel Ek ... (Bild: Spotify) Sollen angeblich eine Partnerschaft anstreben: Spotify-CEO Daniel Ek ... (Bild: Spotify)

Großansicht ... und Tencent-Musikchef Andy Ng (Bild: MusikWoche) ... und Tencent-Musikchef Andy Ng (Bild: MusikWoche)

Im weltweiten Streaminggeschäft könnte es zu einem hochkarätigen Schulterschluss kommen: So sollen Spotify und Tencent nach Informationen des "Wall Street Journals" miteinander über eine strategische Partnerschaft verhandeln.Dabei soll es um einen Tausch von Unternehmensanteilen zwischen Spotify und der Unterhaltungssparte von Tencent, Tencent Music Entertainment mit ihren Marken QQ Music, Kugou oder Kuwo, in Höhe von jeweils zehn Prozent gehen. Tencent soll laut "WSJ" bereit sein, zusätzlich dem Anteilspaket auch eine Abschlagssumme aufzubringen.Ein solcher Schulterschluss könnte rund um die Börsenpläne der beiden Unternehmen für zusätzliche Phantasie sorgen, schließlich ist der in Schweden gegründete Streamingdienst im chinesischen Wachstumsmarkt bislang nicht präsent, während Tencent Music Entertainment zwar schon über zahlreiche Partnerschaften mit Lizenzgebern aus dem weltweiten Musikgeschäft verfügt, weiteren Interessenten aber offen gegenüber steht, wie Tencent-Musikchef Andy Ng noch im Sommer bei einer Keynote auf der Midem sagte. Midia-Analyst Mark Mulligan streicht in einer ersten Reaktion heraus, dass sich beide Unternehmen mit dem Schulterschluss einen möglichen Machtkampf ersparen könnten, bei "Forbes" bezeichnet man einen möglichen Anteilstausch als potenzielle Win-Wi-Situation für beide Unternehmen.

Quelle: MusikWoche

