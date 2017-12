Spotify und Tencent bestätigen Beteiligung

Großansicht Steigt mit Spotify in China bei Tencent Music Entertainment ein: Spotify-CEO Daniel Ek (Bild: Spotify) Steigt mit Spotify in China bei Tencent Music Entertainment ein: Spotify-CEO Daniel Ek (Bild: Spotify)

Jüngst war es noch ein Gerücht, nun bestätigen beide Seiten den hochkarätigen Schulterschluss: Spotify und Tencent Music Entertainment, die Unterhaltungssparte des chinesischen Tencent-Konzerns mit ihren Marken QQ Music, Kugou oder Kuwo, erwerben über frisch ausgegebene Anteilsscheine einen Minderheitsanteil des jeweiligen Partners. Der Tencent-Konzern übernimmt darüber hinaus weitere Minderheitsanteile an Spotify. Mit Details zum finanziellen Volumen des Deals oder der jeweiligen Beteiligung halten sich die beiden Seiten bedeckt. Gerüchteweise war zuvor aber bereits von einem Aktientausch in einer Größenordnung von zehn Prozent zu hören."Diese Transaktion ermöglicht es beiden Unternehmen, vom weltweiten Wachstum im Bereich Musikstreaming zu profitieren", lässt Spotify-CEO Daniel Ek zum Deal wissen. Bei Tencent Music Entertainment (TME) kündigt CEO Cussion Pang an, dass TME und Spotify gemeinsam Wege zur Zusammenarbeit ausloten wollten, während Tencent-President Martin Lau von einer "strategischen Partnerschaft" der "beiden größten digitalen Musikplattformen der Welt" spricht.

Quelle: MusikWoche

