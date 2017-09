Spotify und Hulu schnüren gemeinsames Abopaket

Bislang beispielloser Schulterschluss im Streaminggeschäft: In den USA führen der Musikdienst Spotify und die Videoplattform Hulu ihre Angebote in einer gemeinsamen Offerte zusammen und schnüren ein bislang so über Konzerngrenzen hinweg noch nicht bekanntes Gesamtpaket aus Musik- sowie TV-, Film- und Videoinhalten.Zwar zielt das gemeinsame Abopaket zunächst allein auf die relativ spitze Zielgruppe der Studenten. Allerdings scheinen die Unternehmen bereits einen Ausbau der Aktivitäten zu planen. So bezeichnen Spotify und Hulu die Offerte in einer gemeinsamen Mitteilung als "ersten Schritt" und kündigen an, "mit weiteren Angeboten auch den breiteren Markt" ansprechen zu wollen.Zudem kommt der Name mit "Spotify Premium for Students, now with Hulu" zunächst etwas sperrig daher, preislich aber macht sich des gemeinsame Abopaket durchaus schmal: 4,99 Dollar pro Monat soll das Angebot für Studierende mit entsprechenden Nachweisen kosten, lässt Spotify auf seinen Onlineseiten wissen. Damit rangiert die um Videoinhalte ergänzte Offerte auf dem bereits bekannten Preisniveau des Spotify-Studententarifs - enthält dafür aber zusätzlich das Hulu-Paket unter dem Namen "Limited Commercials", das die Videoplattform auf ihren Onlineseiten für einen monatlichen Preis von 7,99 Dollar anpreist, neben anderen Hulu-Pakete ohne Werbung ("No Commercvials", 9,99 Dollar pro Monat) oder inklusive Livesport ("Hulu With Live-TV", 39,99 Dollar).Für Spotify, wo man mit dem früheren MTV-, Universal-Music- und Disney-Manager Courtney Holt gerade erst einen neuen Verantwortlichen für Videoinhalte an Bord geholt hat, kann diese Vermarktungspartnerschaft durchaus Sinn ergeben. Schließlich bohrt der Musikstreamingdienst sein Angebot somit um Videoinhalte auf, ohne dafür Milliardeninvestitionen ins Auge fassen zu müssen, wie sie zum Beispiel Apple erst jüngst für die Produktion von Originalinhalten ankündigte.Für Hulu könnte die Kooperation mit dem Marktführer im Musikstreaming zudem neben der erst jüngst verkündeten HBO-Integration ein weiterer wichtiger Schritt sein, um mit Mitbewerbern im Videomarkt wie Amazon und Netflix Schritt halten zu können.Auch technisch macht sich die Integration schmal: Anstatt eine gemeinsame Plattform zu bauen und über die parallele Präsentation von Musik- und Videoinhalten nachzudenken, sollen Abonnenten künftig über die jeweiligen Apps auf die Dienste zugreifen können.

