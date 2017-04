Spotify startet Infoangebot "Spotify For Artists"

Großansicht Soll Künstlern und deren Managern neue Einsichten vermitteln: das Datenangebot Spotify For Artists (Bild: Spotify) Soll Künstlern und deren Managern neue Einsichten vermitteln: das Datenangebot Spotify For Artists (Bild: Spotify)

Am 19. April 2017 nimmt das Angebot Spotify For Artists nach einer 17-monatigen Betaphase den Betrieb auf. Darüber können Künstler und ihre Managements Streamingdaten abrufen. In dieser Vorbereitungszeit lief das Programm noch unter der Bezeichnung "Spotify Fan Insights".Bei der Betaphase habe sich gezeigt, dass die bereitgestellten Streaming-Daten Künstlermanagern vor allem dabei helfen, Tourrouten besser zu planen, Erfolg von Promotion- und Marketingmaßnahmen zu messen, die Fanbase zu identifizieren und die Interaktion mit dieser zu optimieren, teilt Spotify mit. Zudem würden alle existierenden Nutzer von Spotify Fan Insights automatisch für Spotify For Artists verifiziert.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen