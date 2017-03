Spotify soll mit Fensterpolitik den Weg zu neuen Lizenzdeals öffnen

Großansicht Soll nun angeblich doch zu Abstrichen beim Freemium-Modell bereit sein: Spotify-CEO Daniel Ek (Bild: Spotify) Soll nun angeblich doch zu Abstrichen beim Freemium-Modell bereit sein: Spotify-CEO Daniel Ek (Bild: Spotify)

In die langwierigen Verhandlungen zwischen Spotify und den Musikkonzernen kommt angeblich Bewegung. Nach Informationen der "Financial Times" , die sich dabei allerdings nur auf namentlich nicht genannte Quellen stützt, sei frischer Wind in die festgefahrenen Gespräche gekommen; langfristig angelegte Lizenzverträge könnten demnach binnen weniger Wochen unterzeichnet werden.Dabei soll es den Betreibern des Streamingdienstes gelungen sein, günstigere Konditionen für die Nutzung des Repertoires auszuhandeln - im Gegenzug allerdings für eine Fensterpolitik. Ausgewählte Veröffentlichungen könnten demnach zunächst für zahlende Kunden des Musikabodienstes verfügbar sein, Nutzer der werbefinanzierten Einsteigervariante würden hingegen zunächst keinen Zugriff auf manche Titel erhalten.Bei Spotify hatte man solche Zugeständnisse bislang stets mit Verweis auf die Erfolge mit dem Freemium-Geschäftsfmodell zurückgewiesen Die "Financial Times" rückt den neuen Schwung in Sachen Lizenzdeals in einen Zusammenhang mit dem bei Spotify weiterhin verhandelten Börsengang. Allerdings hieß es gerüchteweise erst jüngst, dass Spotify die Pläne für die Ausgabe von Aktien bereits auf 2018 verschoben habe Zuletzt gab Spotify bekannt, die Marke von weltweit 50 Millionen Abonnenten durchbrochen zu haben

Quelle: MusikWoche

