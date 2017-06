Spotify schreibt bei wachsenden Umsätzen höhere Verluste

Großansicht Kann mit Spotify weltweit wachsen, schreibt aber unterm Strich weiterhin massiv rote Zahlen: CEO Daniel Ek (Bild: Spotify) Kann mit Spotify weltweit wachsen, schreibt aber unterm Strich weiterhin massiv rote Zahlen: CEO Daniel Ek (Bild: Spotify)

Kurz nachdem Spotify die Messlatte der monatlich aktiven Nutzer auf 140 Millionen schraubte, kamen auch Details zum letzten Geschäftsjahr ans Licht. Demnach steigerte der Streamingdienst seine weltweiten Einnahmen um gut 50 Prozent, aber auch die operativen Verluste wuchsen. Die Nettoverluste verdoppelten sich gar.In den zwölf Monaten bis Ende 2016 nahm Spotify laut der in Luxemburg vorgelegten Bilanz, die zum Beispiel "Re/code" vollständig verlinkt, 2,933 Milliarden Euro ein, rund 52 Prozent mehr als die 1,928 Milliarden Euro im Jahr 2015.Auf der Habenseite steigerte Spotify die Einnahmen aus der Vermarktung seines Musikabos von gut 1,732 Milliarden Euro im Vorjahr um rund 52 Prozent auf 2,638 Milliarden Euro im Jahr 2016 sowie die Umsätze aus dem Verkauf von Werbung von noch 196,2 Millionen Euro im Jahr 2015 um rund 50 Prozent auf nunmehr gut 295 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Der Anteil der Einnahmen aus dem Werbegeschäft liegt somit wie schon im Vorjahr bei gut zehn Prozent.Während die operativen Verluste von noch knapp 236,4 Millionen Euro im Vorjahr um fast die Hälfte auf nunmehr gut 349,4 Millionen Euro kletterten, wuchsen unterm Strich die Nettoverluste noch deutlicher: Hier schrieb Spotify rote Zahlen in Höhe von 539,2 Millionen Euro - mehr als das Doppelte der knapp 231,4 Millionen Euro aus dem Vorjahr.Die Betreiber des schwedischen Streamingdienstes führen als Grund für die operativen Verluste unter anderem die laufende Produktentwicklung, die Expansion - zum Beispiel brachte Spotify sein Subskriptionsangebot im September in Japan auf den Markt - und steigende Personalkosten durch zusätzliche Mitarbeiter an, bei den Nettoverlusten schlugen zudem Kosten in Höhe von mehr als 336 Millionen Euro für den Schuldendienst und im Zusammenhang mit dem im März 2016 fixierten Milliardenkredit zu Buche, aber auch Wechselkursschwankungen.Die Vergleichswerte der Vorjahre wurden zudem in der aktuellen Bilanz - laut Unternehmensangaben aufgrund früherer Fehlkalkulationen - teils deutlich angepasst. So wies Spotify zum Beispiel vor Jahresfrist für 2015 Nettoverluste in Höhe von fast 173,1 Millionen Euro aus, jetzt liegt dieser Wert bei knapp 231,4 Millionen Euro - eine Differenz von fast 60 Millionen Euro.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen