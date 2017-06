Spotify schraubt Zahl der Nutzer rauf

Großansicht 40 Prozent Zuwachs binnen zwölf Monaten: Spotify reklamiert für sich 140 Millionen Nutzer, die mindestens einmal monatlich auf den Streamingdienst zugreifen; Anfang Juni 2016 hatten die Betreiber noch die Marke von 100 Millionen bestätigt (Bild: spotifyforbrands.com, Screenshot) 40 Prozent Zuwachs binnen zwölf Monaten: Spotify reklamiert für sich 140 Millionen Nutzer, die mindestens einmal monatlich auf den Streamingdienst zugreifen; Anfang Juni 2016 hatten die Betreiber noch die Marke von 100 Millionen bestätigt (Bild: spotifyforbrands.com, Screenshot)

Zuletzt warb Spotify vor allem mit der wachsenden Zahl zahlender Kunden. Zuletzt knackte man im März die Marke von 50 Millionen Abonnenten. Am 15. Juni 2017 ließen die Betreiber des Streamingdienstes nun einen frischen Wert für ihre gesamte Nutzerschaft folgen: Demnach erreicht Spotify inzwischen monatlich 140 Millionen aktive User, die über das kostenpflichtige Musikabo oder den werbefinanzierte Angebot auf den Dienst zugreifen.Damit hätte Spotify binnen Jahresfrist rund 40 Millionen aktive Nutzer hinzugewonnen. Schließlich hatte das Unternehmen 100 Millionen vor ziemlich genau einem Jahr bestätigt Spotify platziert den neuen Wert strategisch geschickt im Vorfeld des am 17. Juni startenden Werbefestivals der Cannes Lions, und garniert die Bekanntgabe zudem mit einem Blogbeitrag , in dem Brian Benedik als Vice President and Global Head of Sales im Hause Spotify ebenso auf das dynamische Wachstum der Nutzerzahlen beim Streamingdienst verweist wie auf die Möglichkeiten einer passgenauen Zielgruppenansprache.Zugleich verweist Spotify auf Erfolge in der Vermarktung von Werbeplätzen. So habe das Unternehmen seine Werbeeinnahmen 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent steigern können.Apple hatte zuletzt Anfang Juni die Zahl von 27 Millionen zahlenden Kunden für den Streamingdienst Apple Music verkündet, Anfang Dezember lag der Wert noch bei 20 Millionen, was einem Plus von monatlich rund einer Million Abonnenten entspricht. Spotify hatte derweil für den Schritt von 40 zu 50 Millionen zahlenden Nutzern nur fünfeinhalb Monate benötigt, rund einen halben Monat weniger als zuvor zwischen der Bekanntgabe der 30- und der 40-Millionen-Marke lag.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen