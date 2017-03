Spotify schluckt MightyTV

Großansicht Übernahme mit Mann und Muffin: das Team MightyTV zieht unter das Dach von Spotify (Bild: mighty.tv, Screenshot) Übernahme mit Mann und Muffin: das Team MightyTV zieht unter das Dach von Spotify (Bild: mighty.tv, Screenshot)

Spotify will offenbar seine Aktivitäten im Bereich der Werbevermarktung ausbauen. Dazu übernehmen die Betreiber des Streamingdienstes nun das US-Unternehmen MightyTV und betrauen dessen Gründer und CEO mit neuen Aufgaben: Brian Adams zeichnet bei Spotify somit künftig als Vice President of Technology für die Werbe- und Marketing-Technologien des Dienstes verantwortlich und soll "mit seiner Expertise speziell die programmatische Werbung und personalisierten Empfehlungen der Werbeangebote weiterentwickeln", wie es aus dem Hause Spotify heißt.Brian Adams verkauft damit nicht zum ersten Mal eine von ihm aus der Taufe gehobene Gesellschaft: Der Unternehmer und Produktentwickler gründete 2007 die Werbeplattform Admeld, die 2011 an Google ging, wo Adams dann an der Doubleclick-Plattform arbeitete, bevor er das Unternehmen 2015 verließ und MightyTV gründete.MightyTV sammelte laut "Crunchbase" in zwei Finanzierungsrunden zusammen rund 4,5 Millionen Dollar an Kapital ein. Details zur Kaufsumme nannte Spotify nicht.Als Vice Preisdent of Product bei Spotify lobt Jason Richman das von MightyTV konzipierte Content-Empfehlungssystem, baut aber vor allem darauf, dass Brian Adams und sein Team den Streamingdienst künftig dabei unterstützen, "die Monetarisierung von Spotify Free weiter voranzutreiben und unsere Führungsposition im Bereich Programmatic Audio auszubauen".

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen