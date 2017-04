Spotify schließt neuen Lizenzdeal mit Universal Music

Großansicht Rückt mit dem Universal-Music-Deal einem Börsengang von Spotify ein Stück näher: Daniel Ek (Bild: Spotify) Rückt mit dem Universal-Music-Deal einem Börsengang von Spotify ein Stück näher: Daniel Ek (Bild: Spotify)

Großansicht Will mit Streaming ein dauerhaftes Wachstum des Musikmarktes erreichen: Sir Lucian Grainge (Bild: Universal Music) Will mit Streaming ein dauerhaftes Wachstum des Musikmarktes erreichen: Sir Lucian Grainge (Bild: Universal Music)

Nach langwierigen Verhandlungen haben sich Spotify und die Universal Music Group (UMG) auf einen mehrjährigen, global gültigen Lizenzvertrag geeinigt. Dieser gibt Universal-Music-Künstlern erstmals die Möglichkeit, ihre neuen Alben zuerst für zwei Wochen nur Premiumkunden des Streamingdienstes zugänglich zu machen.In einem gemeinsamen Statement weisen die beiden Firmen darauf hin, dass sie ihre Zusammenarbeit in Zukunft weiter ausbauen wollen, damit das volle Potenzial ihrer Partnerschaft Künstlern, Labels und Fans zugute kommt. Neben einer größeren Flexibilität in Bezug auf neue Veröffentlichungen wollen Spotify und Universal Music auch bei innovativen Marketingkampagnen auf der Plattform verstärkt kooperieren.Der neue Vertrag gewährt Universal Music Zugang zu umfangreichen Daten der Streamingplattform, die es ermöglichen sollen, neue Tools für Künstler und Labels zu kreieren, um die Verbindung zu den Fans zu intensivieren."Diese Partnerschaft basiert auf einer umfassenden Liebe zur Musik", erklärt Daniel Ek , Chairman & CEO von Spotify. "Unsere Zusammenarbeit soll dabei helfen, neue Künstler zu etablieren und bereits erfolgreiche Musiker noch stärker mit ihren Fans zu vernetzen. Wir wissen, dass nicht jedes Album von jedem Künstler auf die gleiche Weise veröffentlicht werden soll, und wir haben mit UMG hart an einer neuen, flexiblen VÖ-Politik gearbeitet. Mit dem heutigen Tag können Künstler von Universal Music sich dafür entscheiden, ihr neues Album für zwei Wochen nur Premiumabonnenten zugänglich zu machen. Singles bleiben von dieser neuen Regelung ausgeschlossen." Sir Lucian Grainge , Chairman & CEO der Universal Music Group, erklärt zum Vertragabschluss: "Vor acht Jahren, als Streaming zwar willkommene aber nur geringe Umsätze erzielte, starteten wir unsere Zusammenarbeit mit Partnern wie Spotify, um auf diesem Weg der Musik eine neue Zukunft zu eröffnen. Die enge Kooperation mit digitalen Streamingplattformen hat der Musikindustrie das erste nachhaltige Wachstum seit fast zwei Jahrzehnten ermöglicht. Heute zeichnet Streaming für einen großen Teil unseres Geschäfts verantwortlich. Unser Ziel ist es, ein dauerhaftes Wachstum zu ermöglichen."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen