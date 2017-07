Spotify rückt Playlisten in den Werbefokus

Im Wettstreit der Streamingdienste um Nutzer werben die Spotify -Betreiber nun mit plakativen Sprüchen wie "Wer das liest, ist doof" um Aufmerksamkeit. Im Mittelpunkt der Markenkampagne, stehen dabei Namen, die Nutzer einer Playlist gegeben haben. Kurzgeschlossen werden die dann mit lokalen Bezügen, so dass es etwa in München auf Plakaten heißt: "Pst! Die Schickeria hört heimlich die Playlist Jogginghose" oder in Berlin: "Wir gehen davon aus, dass man die Longest Playlist Ever durchhören kann, bevor der BER fertig ist".Die Plakate sollen bundesweit in neun Städten - Berlin, Hamburg, Bremen, Düsseldorf, Dortmund, Köln, Leipzig, Dresden und München - sowie an Flughäfen oder Bahnhöfen zu sehen sein. Hinzu kommen Videos, die außer im Onlinebereich auch auf Musikfestivals wie Melt!, splash! und Deichbrand zwischen den Live-Acts zum Einsatz kommen sollen.Für die Kampagne arbeitete das Berliner Spotify-Team im Bereich Kreation mit der Agentur VCCP zusammen; um Mediaplanung und Einkauf kümmert sich Crossmedia, während Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG) für den Bereich Social Media und Popular Communication für PR-Fragen verantwortlich zeichnen.

Quelle: MusikWoche

