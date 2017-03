Spotify lud Clueso zur Session ein

Großansicht Bei der Session in Berlin (vorne von links): Clueso, Tim Neuhaus (Drums), Kat Frankie, Marie Heimer (Artist & Label Services Spotify), Lena Kauck (Management Clueso) sowie (hinten von links) Johannes Arzberger (Keys), Deniz Erarslan (Gitarre), Marlene Lacherstorfer (Bass) und Dilara Balantekin (Artist & Label Services Spotify) (Bild: Spotify) Bei der Session in Berlin (vorne von links): Clueso, Tim Neuhaus (Drums), Kat Frankie, Marie Heimer (Artist & Label Services Spotify), Lena Kauck (Management Clueso) sowie (hinten von links) Johannes Arzberger (Keys), Deniz Erarslan (Gitarre), Marlene Lacherstorfer (Bass) und Dilara Balantekin (Artist & Label Services Spotify) (Bild: Spotify)

Der Erfurter Sänger Clueso kam kürzlich für eine Spotify Session nach Berlin. In den Büros des Streamingdienstes sang der Musiker einige Songs, die es demnächst exklusiv bei Spotify zu hören gibt.Im Oktober 2016 kehrte Clueso mit dem Album "Neuanfang" nach einer einjährigen Pause zurück. Sein siebtes Studioalbum erschien am 14. Oktober bei der Universal-Music -Division Vertigo/Capitol und schaffte es direkt auf die Spitze der Top 100 Longplay. Anschließend nahm der Sänger dafür den #1 Award der Offiziellen Deutschen Charts in Empfang.Bei den vorangegangenen Spotify-Sessions waren unter anderem Max Giesinger, Joris, Alvaro Soler, Chilly Gonzales, Milky Chance oder OK Kid aufgetreten.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen