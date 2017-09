Spotify lotst früheren Myspace-Musikchef von Disney weg

Großansicht Kommt von Disneys Maker Studios zu Spotify: Courtney Holt, hier kurz nach seinem Antritt bei MySpace Music auf dem Podium der Midem 2009, inzwischen soll er Bart tragen (Bild: Midem) Kommt von Disneys Maker Studios zu Spotify: Courtney Holt, hier kurz nach seinem Antritt bei MySpace Music auf dem Podium der Midem 2009, inzwischen soll er Bart tragen (Bild: Midem)

Courtney Holt stand früher unter anderem in Diensten von MTV sowie der Universal-Divisionen Interscope Geffen und A&M Records, bevor ihn der damalige MySpace-Mutterkonzern News Corp. Ende 2008 als President an die Spitze von MySpace Music holte , wo er jedoch nach rund zwei Jahren das Handtuch warf Nun soll er einen neuen Posten bei Spotify übernehmen. Das berichtet "Variety" und will dafür auch eine Bestätigung aus Unternehmenskreisen erhalten haben. Demnach soll Holt beim Streamingdienst von Los Angeles aus die Aktivitäten rund um Videos, eigene Bewegtbildinhalte und Podcasts lenken. Er kommt von den zum Disney-Konzern gehörenden Maker Studios. In seiner neuen Rolle als Vice President und Head von Spotify Studios and Video soll Courtney Holt an Chief Content Officer Stefan Blom berichten.Kurz zuvor hatten sich die Wege von Spotify und Tom Calderone getrennt, der beim Streamingdienst die Content Partnerships auf internationaler Basis verantwortete.

Quelle: MusikWoche

