Spotify lotet neue Preisstufen aus

Großansicht Den 61. Markt erschlossen: der streamingdienst Spotify spricht nun auch potenzielle Kunden und Nutzer in Thailand an (Bild: Spotify) Den 61. Markt erschlossen: der streamingdienst Spotify spricht nun auch potenzielle Kunden und Nutzer in Thailand an (Bild: Spotify)

Am 22. August 2017 ging Spotify in Thailand ans Netz und erschloss damit fast ein Jahr nach dem Start in Japan seinen 61. Markt. Obwohl die weitere Expansion in Asien gerüchteweise längst erwartet wurde, birgt der Schritt doch auch international durchaus Nachrichtenpotenzial:Schließlich erproben die Betreiber des Streamingdienstes in dem Land mit seinen rund 68 Millionen Einwohnern nun neben dem werbefinanzierten Free-Modell, dem Premium-Musikabo zum Monatspreis von 129 Baht oder umgerechnet rund 3,30 Euro sowie dem Familienpaket für 199 Baht (rund 5,10 Euro) auch andere Preisstufen.So seien in Thailand nun erstmals tägliche und wöchentliche Bezahloptionen verfügbar , lässt Spotify wissen. Auf Nachfrage von MusikWoche erläutert ein Unternehmenssprecher, dass diese Angebote einzig im Rahmen einer Partnerschaft mit dem lokalen Kommunikationsanbieter DTAC gebucht werden können. Der Tagespass kostet dabei acht Baht (umgerechnet 0,20 Euro), der Preis für eine Woche liegt bei 39 Baht (umgerechnet rund ein Euro). Aktuell plane man nicht, diese Zahlungsoptionen auch in weiteren Märkten einzuführen.In dem neu erschlossenen Markt verfügt Spotify über einen Musikkatalog von mehr als 30 Millionen lokalen und internationalen Songs.In Thailand sind bereits die internationalen Anbieter Apple Music und Deezer sowie die Streamingdienste Joox, KKBox und Line Music aktiv. Mit dem Preis für das Monatsabo und beim Familientarif liegt Spotify laut "Thai Tech" gleichauf mit Apple Music und Deezer.

Quelle: MusikWoche

