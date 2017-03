Spotify knackt Grenze von 50 Millionen Abonnenten

Seit September 2016, als Spotify 40 Millionen Abonnenten meldete, hat der Streamingdienst noch einmal zehn Millionen zahlende Nutzer dazu gewonnen. So bedankte sich das Unternehmen nun via Twitter für seine 50 Millionen Abonnenten.Auch die Geschwindigkeit, mit der die Abozahlen wachsen, nimmt zu. Denn für den Schritt von 40 zu 50 Millionen Brauchte Spotify nur fünfeinhalb Monate - das ist einen halben Monat schneller als der Zeitraum zwischen der 30- und 40-Millionen-Marke.Doch noch schlagen sich diese Zuwächse in zählbaren Gewinnen für das Unternehmen nieder. Laut den jüngsten veröffentlichten Zahlen bilanzierte Spotify trotz eines Umsatzes von 2,2 Milliarden Dollar im Jahr 2015 einen Verlust von 200 Millionen Dollar. Zudem erfordert der Schuldenstand von einer Milliarde Dollar im März 2016 hohe Zinszahlungen.Gleichzeitig verdichten sich Gerüchte, Spotify könnte demnächst eine hochauflösende Audiooption anbieten. Diese Spekulation basiert laut Medienberichten auf Spotify-Nutzern, die wohl versehentlich Angebote bekommen haben, ihr Abomodell um eine High-Resolution-Möglichkeit aufwerten zu lassen. Eine offizielle Bestätigung indes von Spotify dazu gibt es nicht.

Quelle: MusikWoche

