Spot-Programm ist komplett

Mit einem Eröffnungskonzert, weiteren Konferenzinhalten und der Fortsetzung der Music-Cities-Aktivitäten stehen nun die letzten Programmpunkte des dänischen Spot Festivals fest, das am 4. Mai 2017 in der europäischen Kulturhauptstadt 2017, Aarhus, beginnt und bis zum 6. Mai läuft.Die dänische Band Lowly spielt am 4. Mai das offizielle Eröffnungskonzert auf einer Open-Air-Bühne in der Innenstadt, der Royal Stage. Damit wolle das Spot Festival sein Engagement für das Programm unterstreichen, das Aarhus in diesem Jahr als Kulturhauptstadt den Besuchern biete, teilen die Spot-Veranstalter mit.Zum diesjährigen Spot-Programm gehört zudem ein neuer Open-Air-Bereich auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Godsbanen, in der Nähe des Musikhuset, des Hotels Radisson Blu und des Scandinavian Congress Center, wo ein Großteil der Spot-Aktivitäten über die Bühne geht. Im Godsbanen wird erstmals auch die offizielle Spot Afterparty stattfinden.Die veranstaltenden Verbände - Dansk Rock Samråd/Danish Rock Council (ROSA) und Music Export Denmark (MXD) - bauen 2017 auch das Music-Cities-Programm aus, zu dem in diesem Jahr erstmals das internationale Music Cities Network gehört, an dem Musikstädte wie Berlin, Groningen, Hamburg, Sydney und Aarhus teilnehmen.Im Rahmen des Spot Festivals, das unter dem Namen Spot+ erneut ein erweitertes Programm für Fachbesucher bietet, soll ein Music Cities Network Seminar die Bedeutung der neuen Kooperation unterstreichen. Bei mehreren Panels geht es dabei um den Begriff "Music City", die Entwicklung der Kreativwirtschaft, Austauschprogramme und neue Strategien bei internationalen Partnerschaften. Aus Deutschland nehmen hier die Hamburg Music Business Association, die Hochschule für Musik & Theater Hamburg und die Hamburger Clubs Molotow und Mojo teil.Am Spot-Samstag treten im Rahmen des Music Cities Network Bands aus Aarhus, Hamburg und Bergen bei einem eigenen Showcase im Godsbanen auf. Für Hamburg hat die Initiative RockCity die Formation SHI ausgesuchtZu den übrigen Programmpunkten von Spot+ gehören die Subkonferenz "Let's Talk Digital 2.0", an der unter anderem Benji Rogers (DotBlockChainMusic) teilnimmt. Der 5. Mai firmiert als Music & Media Friday @ Spot+ und steht unter dem Motto "Let's Talk Music, Brands, Film, Sync, Partnerships, Trends ... And How To Breaking Bad". Für das Konferenzprogramm Spot+ zeichnet die Kulturinitiative Promus aus Aarhus unter der Leitung von Jesper Mardahl verantwortlich.Erneut zum Spot Festival reist der Stevie-Wonder-Manager Keith Harris, der in seiner Keynote das Thema "One-Track Mind - How Digital Changes Artist Development" umreißen will. Ein weiteres Panel in diesem Kontext heißt "Artist Managers - The New A&R's?", während sich "The Changing Faces Of The Music Industry" mit der Rolle von Frauen in der Musikbranche beschäftigt.Zum zweiten Mal bieten das Spot Festival, die städtische Bücherei und die Volksuniversität Aarhus einen eigenen Tag mit Konzerten, Präsentationen und Gesprächen. Hier wird unter anderem der renommierte US-Musikjournalist David Fricke von seiner Arbeit berichten.Im vergangenen Jahr hatte die 22. Ausgabe des Spot Festivals 1550 Fachbesucher und 6450 Festivalgänger angezogen. Damit hatte die ausverkaufte Veranstaltung erneut einen Besucherrekord aufgestellt.

