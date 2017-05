Spot Festival stellte im Hauptstadtjahr Besucherrekord auf

Großansicht Zog insgesamt rund 10.000 Besucher an: das 23. Spot Festival in Aarhus (Bild: MusikWoche) Zog insgesamt rund 10.000 Besucher an: das 23. Spot Festival in Aarhus (Bild: MusikWoche)

Die dänische Stadt Aarhus ist 2017 europäische Kulturhauptstadt 2017. Davon profitierte auch das dort ausgerichtete Spot Festival samt angeschlossener Konferenz Spot+, die mit insgesamt rund 10.000 Besuchern einen neuen Rekord aufstellten. Hierfür fassen die veranstaltenden dänischen Verbände - Dansk Rock Samråd/Danish Rock Council (ROSA) und Music Export Denmark (MXD) - alle akkreditierten Teilnehmer zusammen: Fachbesucher, Journalisten, teilnehmende Künstler und zahlende Festivalgänger.Dazu kommen laut Veranstalterangaben pro Tag geschätzt etwa 5000 Menschen, die sich die kostenlosen Spot-Veranstaltungen anschauten, von denen es im Kulturhauptstadtjahr mehr gab als jemals zuvor. Mit etwa 1500 Fachbesuchern - davon rund 150 aus Deutschland - ist die Zahl der akkreditierten Professionals im Vergleich mit dem Vorjahr konstant geblieben."Wir sind sehr zufrieden mit der 23. Ausgabe, ich habe bisher keine einzige Klage gehört. Alles hat geklappt", sagt MXD-Chef Gunnar Madsen im Gespräch mit MusikWoche und verwies auch auf das gute Wetter mit sommerlichen Temperaturen. Weil das in der Vergangenheit nicht immer der Fall war, sei man bei der Gestaltung der neuen Open-Air-Flächen zwischen den beiden zentralen Spielstätten, dem Musikhuset und dem ehemaligen Güterbahnhof Godsbanen - vorsichtig gewesen."Wir wollten das Gelände, das wir bislang nicht bespielt haben, in diesem Jahr nutzen, wollten dort aber keine großen und teuren Bühnen errichten. Denn es wäre zu schade, wenn dann bei schlechtem Wetter nur wenige Spot-Besucher kämen, um sich dort unsere Bands anzuhören." Diese Sorge war in diesem Jahr unbegründet. Das Gelände mit zahlreichen Gastronomieangeboten, Sportmöglichkeiten und der "Volume Aarhus"-Bühne für lokale Newcomer war bis in die späten Abendstunden stets belebt und gut besucht.Mit dem neuen Open-Air-Gelände, einer Innenstadtbühne, auf der Lowly am ersten Spot-Tag, dem 4. Mai, ein Eröffnungskonzert spielten, aber auch der inhaltlichen Erweiterung und dem erhöhten Angebot für die Fachbesucher werde das Spot Festival zwar größer, sagte Madsen. Wichtiger sei ihm aber, noch besser zu werden. "Denn wir wollen nicht nur die Besucher ansprechen, die eh schon seit vielen Jahren regelmäßig zum Spot Festival kommen, sondern auch neue Zielgruppen erreichen."Dazu habe in diesem Jahr auch das "fantastische Line-up beigetragen", so Madsen weiter. "Wir haben in diesem Jahr auf eine besonders große Diversität Wert gelegt. Und ich glaube, das ist uns gelungen."Nach den ersten Shows am Donnerstagabend nahm das Showcaseprogramm am Spot-Freitag Fahrt auf. Bereits ab 16 Uhr spielten die ersten Bands - unter anderem im Musikhuset, im Godsbanen, dem Scandinavian Congress Center, den Clubs Radar, Voxhall und Atlas sowie dem temporären Dome Of Vision, wo das deutsche Label DevilDuck gemeinsam mit der dänischen Firma Celebration Records eine Labelnight ausrichteten.Auch das Konferenzprogramm hob am Donnerstag mit einer offiziellen Begrüßung der Fachbesucher durch den Bürgermeister Jakob Bundsgaard und Gunnar Madsen an. Der eigens aus den Niederlanden angereiste Konferenzmanager Ruud Berends verkündete hier zudem, dass Dänemark 2018 das Partnerland für Eurosonic Noorderslag wird.Zu den Highlights der Konferenz gehörten ein Keynote-Interview mit dem Music Supervisor Thomas Golubic ("Breaking Bad", "6 Feet Under", "The Walking Dead"), der von einer "Ära der kuratierten Inhalte" sprach, die das Zeitalter der eigenen Musikentdeckunge ablöse.Ein weiteres Keynote-Interview gab der Stevie-Wonder-Manager Keith Harris. Er formulierte, dass Streaming noch nicht das letzte Wort sei. "Wir brauchen die nächste Stufe beim Streaming, bei dem die Nutzer entscheiden können, wem sie ihre monatlichen Beiträge zukommen lassen." Auch sei die Musikvermittlung der bestehenden Streamingplattformen noch nicht wertig genug, es komme darauf an, den Nutzern einen erhöhten Mehrwert wie etwa Zusatzinformationen zu geben.Eine wichtige Rolle bei der Spot+-Konferenz spielen die Networking Receptions, die in diesem Jahr am Samstag über die Bühne gingen. So hatten Believe und Tunecore zu einem gemeinsamen Empfang eingeladen, danach folgten Events von dem Festival und Medienportal Europavox sowie der c/o pop , bei dem Ralph Christoph , Head of Strategy c/o pop, dafür warb, im August nach Köln zu kommen.Auch der MXD hatte unter dem Namen "Superball" ein eigenes Netzwerkformat ins Leben gerufen, bei dem sich am Samstagnachmittag die Fachbesucher trafen.Bereits am Freitag hatten die deutschen, dänischen und norwegischen Partner des Music Cities Network zu einem Empfang eingeladen. Aus Deutschland gehörte wie in den Vorjahren der Hamburger Verband RockCity zu den Kooperationspartnern der Veranstaltung. Einen Tag später traten die von Partnern ausgewählten Bands bei einem eigenen Showcase im Godsbanen auf. Hier präsentierte sich die deutsche Elektropop-Künstlerin Shi den Fach- und Konzertbesuchern.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen