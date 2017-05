Sportklub Rotter Damm verpflichtet Kolari

Großansicht Freuen sich auf die Zusammenarbeit (von links): Robert Zimmermann, Tim B. Ukena, Sebastian Rupio und Matthias Reinhardt (alle Kolari), Lukas M. Heger (Sportklub RotterDamm), Stefan Staisch (Kolari), Matthias Brinkmann und Alex Beyer (beide Sportklub Rotter Damm) (Bild: Sportklub Rotter Damm) Freuen sich auf die Zusammenarbeit (von links): Robert Zimmermann, Tim B. Ukena, Sebastian Rupio und Matthias Reinhardt (alle Kolari), Lukas M. Heger (Sportklub RotterDamm), Stefan Staisch (Kolari), Matthias Brinkmann und Alex Beyer (beide Sportklub Rotter Damm) (Bild: Sportklub Rotter Damm)

Das Hamburger Label Sportklub Rotter Damm hat mit der ebenfalls in der Hansestadt ansässigen Hardcore-Band Kolari einen Plattenvertrag abgeschlossen. Das Debütalbum des Quintetts, "Fear/Fokus", soll am 18. August auf den Markt kommen."Wir hätten keinen besseren Partner für das Album finden können", so Kolari-Gitarrist Tim B. Ukena. Sportklub-Gründer Lukas M. Heger sagt: "Für uns als kleines Label ist es eine Auszeichnung, dass wir ein derart brettstarkes Album und so großartige Jungs in unsere kleine Familie aufnehmen können."Mitte April haben Kolari bereits die britischen Alternative-Rocker Pulled Apart By Horses als Support im Rahmen ihrer Deutschlandtour begleitet. Eine erste Headliner-Tour für Herbst sowie ausgewählte Festivalauftritte stehen bereits fest. Um das Booking von Kolari kümmert sich FKP Scorpio Die Wacken Foundation sowie die Hamburger PR-Agentur Oktober Promotion , die die Presse- und Online-PR der Band übernimmt, unterstützen Kolari und den Sportklub Rotter Damm auf dem Weg zur Albumveröffentlichung.Für den Release von "Fear/Focus" setzt Sportklub Rotter Damm auf eine Neuerung im Netzwerk. Für den physischen Vertrieb unterschrieben die drei Labelbetreiber jüngst einen Vertrag mit Indigo . Der neue Partner werde "fortan alle Veröffentlichungen des Labels begleiten"."Für uns ist es eine Auszeichnung und Bestätigung unserer bisherigen Arbeit, dass wir nun Teil dieser renommierten Familie sein dürfen", freut sich Sportklub-Mitglied Alex Beyer. Digital setzt das Betreiber-Trio weiterhin auf Believe "Für uns ist es wichtig, dass zu all unseren Partnern ein gutes Vertrauensverhältnis und natürlich auch ein enger Draht besteht. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit in dieser spannenden Vertriebs-Kombination", unterstreicht Matthias Brinkmann von Sportklub Rotter Damm.Lukas M. Heger hat das Label 2014 in Hamburg gegründet. Wenig später stiegen Matthias Brinkmann und Alex Beyer mit ein. Alle drei blicken auf langjährige Erfahrung in der Branche und auf Tätigkeiten wie Social Media-, Label- und PR-Management zurück. Das Label veröffentlichte unter anderem bereits zwei EPs der Hamburger Folk-Punker Abramowicz sowie das Debüt der Berliner Punkrock-Gruppe Vizediktator. Als weitere Projekte für dieses Jahr stehen unter anderem das neue Album der Kölner Post-Rocker Shipwrecks und der dritte Longplayer der Leipziger Krautrock-Formation Kalamahara auf dem Plan.4. - 5.8.2017 Elsdorf - Oakfield Festival18.-20.8.2017 Großpösna - Highfield Festival6.9.2017 Berlin - Musik & Frieden7.9.2017 Frankfurt/M. - Ponyhof8.9.2017 Hamburg - HeadcrashWeitere Shows sind in Vorbereitung.

Quelle: MusikWoche

