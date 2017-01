Spitzen der deutschen Musikindustrie nehmen Markt unter die Lupe

Großansicht Repräsentieren drei international agierende Musikkonzerne im deutschen Musikmarkt (von links): Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Philip Ginthör (CEO Sony Music GSA) und Frank Briegmann, (President Central Europe Universal Music & Deutsche Grammophon), hier am Tag vor der Echo-Verleihung 2016 bei der Kulturkonferenz des BVMI (Bild: MusikWoche) Repräsentieren drei international agierende Musikkonzerne im deutschen Musikmarkt (von links): Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Philip Ginthör (CEO Sony Music GSA) und Frank Briegmann, (President Central Europe Universal Music & Deutsche Grammophon), hier am Tag vor der Echo-Verleihung 2016 bei der Kulturkonferenz des BVMI (Bild: MusikWoche)

Der deutsche Musikmarkt legte 2016 um 2,4 Prozent auf Umsätze in Höhe von 1,58 Milliarden Euro zu. Das gab der Bundesverband Musikindustrie am 19. Januar 2017 auf Basis von Zahlen von GfK Entertainment bekannt. Auf Nachfrage von MusikWoche beziehen mit Frank Briegmann und Bernd Dopp zwei Spitzenmanager der deutschen Musikwirtschaft Position zur Entwicklung:"Wir freuen uns über das Marktwachstum im vierten Jahr in Folge", sagt Frank Briegmann , President & CEO Universal Music Central Europe und Deutsche Grammophon : "Dieses Wachstum ist in erster Linie der Erfolg unserer Künstler, die mit ihrer Musik die Menschen wieder millionenfach begeistert haben." Einen weiteren Grund sieht Briegmann in der verfügbaren Vielfalt der Formate im Musikgeschäft: "Digitale Distributionsformen und Musikinhalte befruchten sich dabei gegenseitig und sorgen im Schulterschluss erneut für die positive Marktentwicklung. Darüber hinaus hat sich ausgezahlt, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern auch die physischen Formate weiterzuentwickeln, um den Konsumentenwünschen in ihrer Vielfalt zu entsprechen." Auch auf internationaler Basis hatten weiter wachsende Einnahmen aus dem Streaming nach neun Monaten des letzten Geschäftsjahres die bislang noch jüngste Bilanz des Marktführers angeschoben Briegmann streicht zudem die Bedeutung des physischen Markts für Deutschland heraus: "Ohne den Riesenerfolg im Streaming hätte es kein Wachstum gegeben. Ohne die relative Stabilität der CD aber eben auch nicht." Für Briegmann ist somit klar: "Der Konsument entscheidet, was er hört und wie er hört. Unsere Aufgabe als Label bleibt es, das Ökosystem Musikmarkt mit unseren Partnern so zu gestalten, dass Künstler und ihre Fans nach individueller Präferenz optimal zusammenkommen."Bei Warner Music, wo man konzernweit im abgelaufenen Fiskaljahr die höchsten Umsätze seit 2008 erzielte , zeigt sich Bernd Dopp , Chairman & CEO Warner Music Central Europe , auch angesichts der Entwicklung im deutschen Markt zuversichtlich: "Wir sind natürlich hocherfreut, dass der Markt bereits zum vierten Mal in Folge gewachsen ist. Insbesondere die Entwicklung der Streaming-Verbreitung gibt Anlass zu großem Optimismus", lässt Dopp wissen, der zudem das Abschneiden von Warner Music herausstreicht: "Wir haben mit einem erneut zweistelligen Umsatzwachstum maßgeblich zu der positiven Marktentwicklung beigetragen und sehen uns ganz klar als Gewinner des Jahres 2016."Auf diese Grundlage will Dopp mit Warner Music im neuen Jahr aufbauen: "Vor dem Hintergrund unserer anstehenden nationalen und internationalen Veröffentlichungen blicken wir darüber hinaus äußerst optimistisch auf das Jahr 2017."

Quelle: MusikWoche

