SPD-Wahlprogramm lässt nur wenig Raum für Musik

Die SPD hat einen Entwurf zum Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2017 vorgelegt, die am 24. September und somit am Sonntag direkt im Anschluss an das Reeperbahn Festival ansteht. Das fast 70 Seiten starke Papier mit dem Titel "Entwurf des Leitantrags der Programmkommission für das Regierungsprogramm 2017" (pdf) bildet die Grundlage für Diskussionen und Beschlüsse auf dem außerordentlichen Bundesparteitag der SPD am 25. Juni in Dortmund.Im Programmentwurf geht es unter anderem um die Rolle der Kreativschaffenden: "Wir stehen an der Seite der Künstlerinnen und Künstler: Wir werden ihre Rechte stärken und sie sozial besser absichern", heißt es da. Künstler sollen demnach "von ihrer Arbeit leben können". Die SPD-Politiker wollen aber auch "die anderen Akteure des Kunst- und Kulturbereichs" nicht aus dem Blick verlieren "Wir setzen uns für gerechte Aushandlungsprozesse ein, um kulturelle Vielfalt und soziale Gerechtigkeit voranzubringen."Dabei greifen die Parteistrategen die Diskussion um die Rolle der Onlineplattformen ebenso auf wie die ums Urheberrecht auf europäischer Ebene: "Wir werden die Situation der Urheberinnen und Urheber verbessern und einen gerechten Interessenausgleich mit den Verwertern suchen", heißt es aus den Reihen der Sozialdemokraten. "Wir wollen Vergütung, keine Verbote."Unklar bleibt jedoch zunächst, was genau die SPD in diesem Zusammenhang mit der folgenden Forderung meint, die dunkle Erinnerungen an die Idee einer Kulturflatrate wecken kann: "Dazu soll auch das Prinzip der pauschalen Vergütung auf diejenigen ausgeweitet werden, die mit der Vermarktung von kreativen Leistungen im Internet Geld verdienen - beispielsweise Online-Plattformen." Selbst die Interessen der Nutzer, die im Internet selbst Inhalte produzieren würden und dabei "ebenfalls zu Urhebern" werden, wolle man "verstärkt berücksichtigen", heißt es bei der SPD.Während die Akteure aus der Filmbranche und aus dem Gamesmarkt zudem konkret mit der Aussicht auf Fördergelder geködert werden, ist Musik bei den Sozialdemokraten in diesem Bereich kein Thema. Immerhin versuchen die Sozialdemokraten, mit einem Rundumschlag zum kulturellen Selbstverständnis auch die Musikszene flächendeckend mit einzubeziehen: "Die Ausdrucksformen sind vielfältig - wie unser Kulturverständnis", heißt es dazu aus Berlin: "Klassische Orchester gehören dazu, genauso wie Laienchöre, Rock- und Popmusik, die elektronische Musik, Museen, soziokulturelle Zentren, Theater, Kinos und Literatur und die Spielbranche."

