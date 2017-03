Sparkx-Programm soll mehr Frauen in Medienfirmen bringen

Das Schulungsprogramm Sparkx zielt darauf ab, mehr Frauen in Medienunternehmen aus den Bereichen Film, TV, Radio, Publishing, IT, Games und Musik zu bringen. Organisiert wird es vom Erich Pommer Institut (EPI) in Potsdam, gefördert wird Sparkx im Rahmen des Programms "Fachkräfte sichern: weiterbilden und Gleichstellung fördern" durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds.Sparkx umfasst drei Handlungskonzepte: Stärkung von Frauen durch Vermittlung von Führungs-Skills und individuelles Coaching, Weiterbildung von Personalverantwortlichen zum Thema Gleichstellungsmanagement sowie Wissenstransfer durch Information, Austausch und Networking bei Branchentreffen für Unternehmen, Sozialpartner und Politik. Das Besondere an Sparkx ist, dass es als eines der ersten Programme seiner Art auch Personalverantwortliche ins Boot holt, so dass der Vorteile nachhaltig auf beiden Seiten liegen: bei den Frauen und den Unternehmen. Es richtet sich auch expliizit an Firmen der Gamesbranche."Sparkx ist das erste Programm der Medienbranche, das gleichzeitig Frauen Führungs-Skills vermittelt und Unternehmen im Bereich Gleichstellungsmanagement schult. Der Benefit liegt also auf beiden Seiten. Unternehmen profitieren durch den nachhaltigen Wissenstransfer und die entstehenden Wettbewerbsvorteile", erklärt Nadja Radojevic, Geschäftsführerin und Direktorin Weiterbildung des EPI.sparkx startet im Juni 2017 und besteht aus drei Workshops und Einzelcoachings für die Teilnehmerinnen sowie einem Workshop und individueller Beratung für die entsandten Personalverantwortlichen der Unternehmen. Die Bewerbungsfrist endet am 28. April 2017. Eine öffentliche Auftaktveranstaltung findet am 3. April im Grünen Salon in Berlin statt.Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung unter epi.media/sparkx

Quelle: GamesMarkt.de

