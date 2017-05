Spannendes Experiment auf der High End

Großansicht Das PdSK-Quartett mit Gästen auf der High End (von links): Max Nyffeler (freier Journalist mit Schwerpunkt Neue Musik und Medien unter anderem für FAZ, NZZ und den Rundfunk), als Gast Harald Reitinger (Komponist, Produzent, TV-Moderator), Lothar Brandt (Musikjournalist mit den Schwerpunkten Klassik und Rock), MusikWoche-Herausgeber Manfred Gillig-Degrave, als Gast Andreas Spreer (Tonmeister, Gründer und Inhaber des Labels Tacet) sowie Ralf Dombrowski (Musikjournalist, Buchautor und Fotograf mit Schwerpunkt Jazz) (Bild: High End) Das PdSK-Quartett mit Gästen auf der High End (von links): Max Nyffeler (freier Journalist mit Schwerpunkt Neue Musik und Medien unter anderem für FAZ, NZZ und den Rundfunk), als Gast Harald Reitinger (Komponist, Produzent, TV-Moderator), Lothar Brandt (Musikjournalist mit den Schwerpunkten Klassik und Rock), MusikWoche-Herausgeber Manfred Gillig-Degrave, als Gast Andreas Spreer (Tonmeister, Gründer und Inhaber des Labels Tacet) sowie Ralf Dombrowski (Musikjournalist, Buchautor und Fotograf mit Schwerpunkt Jazz) (Bild: High End)

Mit mehr als 21.000 Besuchern ist die High End in München inzwischen die weltweit größte Fachmesse der Audiobranche. Dort kann man die feinen Geräte, mit denen sich Musik genießen lässt, in allen nur denkbaren Varianten bestaunen. Doch ohne ausgezeichnete Musik ist auch die hochwertigste und ausgeklügeltste Musikübertragungsanlage nur ein leeres Medium. Wer aber sagt dem Musikliebhaber, welche Musikproduktionen sich wirklich lohnen?Hier kommen die Kritiker vom PdSK (Preis der deutschen Schallplattenkritik e.V.) ins Spiel. Diese unabhängige Vereinigung von Musikjournalisten veröffentlicht vierteljährlich eine "Bestenliste" mit den besten Aufnahmen des Quartals aus 32 Kategorien. Einmal im Jahr verleiht sie Ehrenpreise und Jahrespreise für herausragende Produktionen und Persönlichkeiten sowie die "Nachtigall" an Künstler, die mit ihrem Schaffen über alle Genregrenzen hinweg in ganz besonderer Weise und nachhaltig in Erscheinung getreten sind. Und der PdSK veranstaltet regelmäßig "Quartette der Kritiker", bei denen Juroren über besonders empfehlenswerte Aufnahmen oder große Werke diskutieren.Ein solches Quartett der Kritiker ging nun erstmals am 20. Mai 2017 auf der High End in München über die Bühne. Dabei diskutierten vier PdSK-Juroren und zwei besondere Gäste darüber, nach welchen Kriterien sie Musik beurteilen und welche Rolle Aufnahme- und Übertragungstechnik zwecks Steigerung des Hörvergnügens spielen können. Und man konnte dazu Musikbeispiele über edle Geräte des skandinavischen Herstellers Primare abspielen; schließlich war man ja auf der High End.Auch die Musikauswahl war eine Premiere: Sie stellte die Neu-Edition eines klassischen Rockalbums ("Stand Up" von Jethro Tull) neben Neue Musik von Iannis Xenakis ("Persephassa" für sechs Schlagzeuger, "La Légende d'Eer" für siebenspuriges Tonband) sowie Jazz ("Cimbalom Unlimited" von Miklos Lukács, Larry Grenadier und Eric Harland) neben die dystopische Lagerfeuerromantik der kanadischen Band Timber Timbre ("Sincerely, Future Pollution").Dabei wurden Querverbindungen deutlich, etwa wenn die Zimbel von Miklos Lukács die Verwandtschaft mit ihrer indischen Verwandten Santoor erkennen lässt. Oder wenn das Tonbandexperiment von Iannis Xenakis an spätere Elektronikmusiker wie Klaus Schulze oder Tangerine Dream erinnert.Und so lag das Fazit nahe: Gute Musik kennt keine Grenzen. Ebenso wie gute Musikwiedergabe. Und am besten ist es, wenn man über gute Musik nicht nur redet oder liest, sondern sie auch gleich hören kann. Wie bei diesem "Quartett der Kritiker" in München.

Quelle: MusikWoche

