SoundTrack_Cologne verleiht zahlreiche Preise

Am 26. August 2017 fand bei der 14. Ausgabe der SoundTrack_Cologne die Verleihung von insgesamt sechs Preisen statt. Im Forum Volkshochschule im Museum am Neumarkt vergaben die Veranstalter den Musikdokumentarfilmpreis See The Sound, den WDR Filmscore Award, den European Talent Award für Sounddesign, den Peer Raben Music Award, den Preis für die Beste Deutsche Livemusik TV-Sendung und den SoundTrack_Cologne Ehrenpreis.Der Award für den Besten Musikdokumentarfilm 2017 geht an "Liberation Day" von Ugis Olte und Morten Traavik. Der Film dokumentiert den Auftritt der slowenischen Band Laibach in Nordkorea. Thomas Chabalier erhält den WDR Filmscore Award. Er gewinnt eine eintägige Aufnahmesession einer eigenen Komposition mit dem WDR Funkhausorchester.Der Komponist Martin B. Janssen wurde für seine Musik zu dem Kurzfilm "Still" mit dem Peer Raben Music Award ausgezeichnet. Zum zweiten Mal verlieh SoundTrack_Cologen außerdem den Preis für die Beste Deutsche Livemusik TV-Sendung. Dabei gewann die arte -Produktion Berlin Live den mit 2500 Euro dotierten Preis.Zudem wurde der US-amerikanische Filmkomponist Bruce Broughton mit dem Ehrenpreis von SoundTrack_Cologne ausgezeichnet. Er schrieb unter anderem Musik für TV-Serien wie "Dallas", "Silverado", "Quincy", "Buck Rogers" und "Hawaii Fünf-Null".

Quelle: MusikWoche

