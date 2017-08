SoundTrack_Cologne sucht die beste Musiksendung im Fernsehen

Bei der 14. Ausgabe der SoundTrack_Cologne , die vom 23. bis zum 26. August 2017 in Köln über die Bühne geht, zeichnen die Veranstalter der Fachmesse zum zweiten Mal eine deutsche Fernsehsendung mit Livemusik aus.Mit dem Preis für die Beste Deutsche Livemusik TV-Sendung will Soundtrack_Cologne das Engagement für "qualitätvolle Musikpräsentation im TV" verstärken. Die nominierten Sendungen sind "Berlin Live" (arte), "MTV Unplugged" (MTV), "8 x 15" (SRF), "Xaviers Wunschkonzert Live" (Sky), "Rockpalast" (WDR) und "Sing meinen Song" (VOX).Eine Jury, bestehend aus Olaf Karnik (Autor, Journalist und DJ), Fiona Latten (Chefin vom Dienst bei TVT.media) und Sarah Roellinger (Monibi DJ und Radio Host beim Campusradio Köln) entscheidet, welches Format gewinnt. Der Preis geht an den Sender, das Preisgeld von 2500 Euro streicht die Produktionsfirma ein.Die Produktionsfirma TVT.media, die 2016 mit "ZDF@Bauhaus" den Preis gewann, stiftet das Preisgeld bei der diesjährigen Verleihung. Am 26. August findet die Siegerehrung um 19:30 Uhr im Rahmen der Preisverleihung von SoundTrack_Cologne im Forum Volkshochschule im Museum am Neumarkt statt.Dort werden auch der Musikdokumentarfilmpreis See The Sound, der WDR Filmscore Award, der European Talent Award für Sounddesign, der Peer Raben Music Award und der SoundTrack_Cologne Ehrenpreis, der an Bruce Broughton geht , verliehen.

