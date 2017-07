SoundTrack_Cologne nimmt Formen an

Die Veranstalter der 14. SoundTrack_Cologne haben die Sprecher für den Thementag "TV-Serien" am Konferenz-Samstag bekanntgegeben. Auf der Fachmesse, die vom 24. bis zum 26. August 2017 in Köln stattfindet, sprechen Mark Snow, Michael Price, Carly Paradis und Walter Mair. Mark Snow begann bereits in den 70er-Jahren Musik für Serien wie "Starsky and Hutch" oder "Einsatz in Manhattan" zu arrangieren. Inzwischen hat er die Musik zu weit mehr als 1100 TV-Episoden komponiert, darunter allein für über 200 Folgen von "Akte X".Mit Michael Price kommt ein britischer Komponist nach Köln, der unter anderem mit einem Emmy ausgezeichnet wurde. Neben der Musik für die BBC-Serie "Sherlock" zeichnet Price außerdem für die Soundtracks von "Unforgotten" oder "Jekyll and Hyde" verantwortlich.Ebenso aktiv für die BBC ist die Komponistin Carly Paradis , die für den britischen Konzern unter anderem eine Verfilmung von "Lady Chatterley" oder die vierte Staffel der Serie "Line Of Duty " vertonte.Der österreichische Komponist Walter Mair will bei der Konferenz gemeinsam mit dem Musikredakteur Kai Schoormann vom ZDF über die Arbeit an der internationalen Miniserie "Der gleiche Himmel" sprechen.Der Kongress ist in drei Thementage aufgeteilt. Am 24. August startet die SoundTrack_Cologne mit "Games", gefolgt von den Thementagen "Film" und "TV-Serien" am 25. und 26. August. Interessierte können sich auf den Onlineseiten der SoundTrack_Cologne akkreditieren.

