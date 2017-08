SoundTrack_Cologne mit Zuwächsen

Für die 14. Ausgabe der SoundTrack_Cologne, die vom 23. bis zum 26. August 2017 in Köln über die Bühne ging, zieht Michael P. Aust , Geschäftsführer der veranstaltenden Televisor Troika GmbH , ein positives Fazit.Demnach sei die Zahl der Fachbesucher mit 840 leicht gestiegen, wobei sich auch der Anteil der zahlenden Akkreditierten "deutlich überproportional erhöht" habe. Ebenso habe das Kinoprogramm in den Open Air Locations von dem guten Wetter profitiert. "Der Besuch ist um etwa 30 Prozent gestiegen, unsere neue Programmstrategie, die nun auch musikbezogene Spielfilme umfasste, sowie der starke Fokus auf Social Media in der Bewerbung, scheinen damit aufgegangen zu sein", erklärt Michael P. Aust."Die hohen Hotelpreise in Köln während der Gamescom hatten zwar sicher einen dämpfenden Effekt, dennoch haben aber auch zahlreiche Besucher sowohl Gamescom als auch SoundTrack_Cologne besucht", berichtet Aust. Deswegen soll der Kongress auch 2018 wieder parallel zur Gamescom statttfinden. Der Termin für das nächste Jahr ist vom 22. bis zum 25. August angesetzt.

Quelle: MusikWoche

