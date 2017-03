SoundCloud sichert sich 70 Millionen Dollar

Großansicht Können nun mit 70 Millinen Dollar arbeiten: Eric Wahlforss (links) und Alexander Ljung (beide SoundCloud) (Bild: SoundCloud; Montage: MusikWoche) Können nun mit 70 Millinen Dollar arbeiten: Eric Wahlforss (links) und Alexander Ljung (beide SoundCloud) (Bild: SoundCloud; Montage: MusikWoche)

Die Beteiligungsfirmen Ares Capital, Kreos Capital und Davidson Technology haben dem Berliner Streamingdienst SoundCloud eine Investitionssumme von 70 Millionen Dollar gewährt. Dies bestätigt SoundCloud in einer Mitteilung, nachdem es laut früheren Medienberichten dem Dienst zuvor nicht gelungen war, eine Finanzierungsrunde in der Höhe von 100 Millionen Dollar zu erhalten."Diese neue Finanzierung wird es SoundCloud ermöglichen, strategisch, bei der Technologie und beim Personal zu wachsen", lässt das Unternehmen wissen. Damit könne man ein Wachstum stemmen, das 2017 zweieinhalb mal höher ausfallen werde als im Vorjahr. "Finanziell können wir damit eine nachhaltige Plattform schaffen, auf der unsere vernetzte Gemeinschaft aus Kreativen, Zuhörern und Kuratoren in den kommenden Jahren erfolgreich sein kann."Das 2007 gegründete Unternehmen hat in bislang sechs Finanzierungsrunden mehr als 193 Millionen Dollar eingestrichen und kam laut eigenen Angaben aus dem Jahr 2014 auf damals 175 Millionen monatliche Nutzer; neue Nutzerzahlen hat das Unternehmen seitdem nicht kommuniziert.

Quelle: MusikWoche

