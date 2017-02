SoundCloud differenziert den Abopreis

Großansicht Führt eingünstigeres Musikabo ein, verzichtet dabei aber auf den kompletten Premiumkatalog: SoundCloud-CEO Alex Ljung (Bild: SoundCloud) Führt eingünstigeres Musikabo ein, verzichtet dabei aber auf den kompletten Premiumkatalog: SoundCloud-CEO Alex Ljung (Bild: SoundCloud)

Großansicht Dreistufiges Preismodell: Zum werbefinanzierten Angebot und dem Monatsabo zum gelernten Preis von 9,99 Euro kommt nun eine Version für 5,99 Euro pro Monat hinzu, die zwar mobilen und werbefreien Zugriff auf die Tracks der SoundCloud-Plattform bietet, den sogenannten Premiumkatalog aber ausklammert (Bild: SoundCloud) Dreistufiges Preismodell: Zum werbefinanzierten Angebot und dem Monatsabo zum gelernten Preis von 9,99 Euro kommt nun eine Version für 5,99 Euro pro Monat hinzu, die zwar mobilen und werbefreien Zugriff auf die Tracks der SoundCloud-Plattform bietet, den sogenannten Premiumkatalog aber ausklammert (Bild: SoundCloud)

Im Ringen der Streamingdienste um die Gunst der zahlenden Kunden darf neben exklusiven Inhalten oder Vermarktungspartnerschaften mit Mobilfunkern, Autokonzernen oder Herstellern vernetzter Unterhaltungsgerätschaften auch die Preisgestaltung als ein möglicher Hebel gelten, um sich von den Wettbewerbern abzusetzen. SoundCloud spielt diese Karte nun aus - und führt ein preislich abgestuftes Abomodell ein. Das gab das Unternehmen am 28. Februar 2017 bekannt, knapp drei Monate Monate nach dem Deutschlandstart des kostenpflichtigen Musikabos Anfang Dezember 2016 Für monatlich 5,99 Euro bieten die Betreiber des Streamingdienstes ihren Nutzern künftig ein mobil nutzbares Musikabo mit Zugriff auf Titel im dreistelligen Millionenbereich, sparen dabei allerdings den Premiumkatalog der Musikkonzerne und Indies aus.Die preislich tiefergelegte Version läuft nun unter dem bereits bekannten Namen SoundCloud Go, das Musikabo zum gelernten Preis von 9,99 Euro, Dollar oder Pfund pro Monat nennt sich künftig SoundCloud Go+. Den Unterschied machen laut Unternehmensangaben 30 Millionen Titel: Für 5,99 Euro gibt es 120 Millionen von den SoundCloud-Nutzern bereitgestellte Titel, für den vollen Preis 30 Millionen Songs zusätzlich. Wer das Abo als iOS-Nutzer über den App Store von Apple schließt, zahlt 7,99 Euro beziehungsweise 12,99 Euro."Jetzt gibt es drei Möglichkeiten SoundCloud zu genießen: das kostenfreie, durch Werbung unterstützte Modell, SoundCloud Go und SoundCloud Go+", zählt Alex Ljung auf, CEO und Mitgründer von SoundCloud. "Dadurch haben User die Freiheit selbst zu entscheiden, welche Features und Inhalte sie nutzen möchten - zu einem Preis, der ihrem Budget entspricht. Durch die Erweiterung unseres Angebots verbessern wir nicht nur das Nutzererlebnis auf der Plattform, sondern eröffnen damit auch neue Umsatzmöglichkeiten, um das Monetarisierungsprogramm für unser Urheber-Netzwerk weiter auszubauen."

Quelle: MusikWoche

