SoundCloud baut weiter um

Mit COO Marc Strigel und Finanzdirektor Markus Harder haben zwei hochrangige Mitarbeiter SoundCloud verlassen. Die beiden Personalien bestätigten die Betreiber des Streamingdienstes der "Financial Times" . Dort brachte man die Abschiede in Zusammenhang mit angeblichen Problemen bei der Beschaffung frischer Finanzmittel, von denen die Zeitung aus namentlich nicht genannten Quellen erfahren haben will.Das wiederum weist man bei SoundCloud zurück: Zwar befinde man sich tatsächlich weiterhin in einer Finanzierungsrunde, das sei aber für ein wachsendes Unternehmen keineswegs ungewöhnlich, ließ eine SoundCloud-Sprecherin das US-Branchenblatt "Billboard" wissen.Kurz nach dem Start des Streamingabos SoundCloud Go Anfang Dezember 2016 auch auf dem deutschen Markt hatte das Unternehmen noch für 2015 höhere Verluste ausweisen müssen. Anfang September hatte SoundCloud zudem die ehemalige Google-Mitarbeiterin Holly Lim als Chief Financial Officer an Bord geholt.

Quelle: MusikWoche

