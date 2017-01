SoundCloud baut um

Bei SoundCloud übernimmt Mitbegründer Eric Wahlforss kurz nach dem Deutschlandstart des Musikabos SoundCloud Go eine neue Rolle: Als Chief Product Officer soll er erweiterte Aufgaben in Hinblick auf die strategische und technische Entwicklung des Streamingangebots übernehmen, aber auch in Hinblick auf die Datenanalyse.Für seinen bisherigen Posten als Chief Technology Officer holt SoundCloud ab Anfang Februar Artem Fishman an Bord, der bei dem Streamingdienst zudem als Senior Vice President die internationale Leitung der Entwicklungsabteilung übernimmt und am Standort Berlin an Wahlforss berichtet. Zuletzt fungierte Fishman bei Yahoo! als Vice President Of Engineering, zuvor war er bei der Agentur Huge und beim Thomson Reuters aktiv.

