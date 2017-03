Soolo unterschreiben bei The Red Cat Agency

Großansicht Arbeiten nun miteinander (von links): Annika Verheyen, Thorsten Kirmes (beide The Red Cat Agency), Tom Albrecht, Sarah Bühler (beide Soolo), Axel Wirtz und Chris Hammerl (beide Management Soolo) (Bild: The Red Cat Agency) Arbeiten nun miteinander (von links): Annika Verheyen, Thorsten Kirmes (beide The Red Cat Agency), Tom Albrecht, Sarah Bühler (beide Soolo), Axel Wirtz und Chris Hammerl (beide Management Soolo) (Bild: The Red Cat Agency)

Die Red Cat Agency von Thorsten Kirmes und Christina Stürmer , die auch das eigene Livegeschäft der Österreicherin betreut, hat mit der Formation Soolo den ersten zusätzlichen Act verpflichtet. Zudem gehen Soolo ab Ende März mit Christina Stürmer auf Tour.Die bei Warner Music unter Vertrag stehende Formation um Tom Albrecht und Sarah Bühler hat erste Achtungserfolge mit dem Debütalbum "Tage aus Licht" erzielt. "Wir freuen uns, Tom und Sarah von nun an zu begleiten und, wo wir können, im Live Business zu fördern", sagt Thorsten Kirmes.Soolo-Manager Chris Hammerl sieht in The Red Cat Agency "einen verlässlichen Partner, der über das Live Business hinaus sehr viel Know-how und Erfahrungen aus dem Business mitbringt."29.03.17 Saarbrücken, Garage30.03.17 Stuttgart, LKA Longhorn (ausverkauft)01.04.17 Nürnberg, Löwensaal (ausverkauft)02.04.17 Kempten, Big Box03.04.17 München, Tonhalle05.04.17 Leipzig, Haus Auensee06.04.17 Berlin, Huxleys08.04.17 Hamburg, Große Freiheit (ausverkauft)09.04.17 Hannover, Capitol10.04.17 Köln, E-Werk12.04.17 Dortmund, FZW (ausverkauft)13.04.17 Frankfurt, Batschkapp (ausverkauft)

Quelle: MusikWoche

