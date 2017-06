Sony will wieder Vinyl pressen

Großansicht Ganz offenbar auch im Musikmarkt Japans gefragt: die Vinyl-LP, hier ein Exemplar in einem Berliner Fachgeschäft (Bild: Dussmann - das KulturKaufhaus) Ganz offenbar auch im Musikmarkt Japans gefragt: die Vinyl-LP, hier ein Exemplar in einem Berliner Fachgeschäft (Bild: Dussmann - das KulturKaufhaus)

Sony plant in Japan die Eröffnung eines eigenen Presswerks für Vinyl-Schallplatten. Laut zahlreichen Medienberichten vom britischen "Guardian" über die Agentur "AFP" und den Nachrichtendienst "Nikkei" bis zur "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" soll im März 2018 eine Produktionsstätte südwestlich von Tokio den Betrieb aufnehmen. Als Betreiber der Anlage soll eine Tochter der japanischen Niederlassung von Sony Music Entertainment auftreten.Unklar bleibt bislang, mit welchen Kapazitäten Sony plant. Den Anstoß soll gegeben haben, dass die Nachfrage nach Vinyl in Japan die vorhandenen Kapazitäten im Markt übersteigt.Mit der Eröffnung eines Vinyl-Presswerks würde der Sony-Konzern nach einer Pause von fast 30 Jahren - 1989 hatte man die Produktion von Schallplatten eingestellt und in diesem Bereich ganz auf CDs gesetzt - wieder in die Fertigung von LPs einsteigen.Im deutschen Musikmarkt legten die Umsätze mit Vinyl-Tonträgern 2016 um 40,1 Prozent zu , bescherten der Schallplatte einen Umsatzanteil von 4,4 Prozent am Gesamtmarkt und schoben sie in der Gesamtwertung vorbei an Musik auf DVDs und Blu-rays auf Rang vier, hinter CDs, Streaming und Downloads.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen