Sony nimmt Abschreibungen in dreistelliger Millionenhöhe auf Filmgeschäft vor

Großansicht Kazuo Hirai, CEO Sony Corp. (Bild: Sony) Kazuo Hirai, CEO Sony Corp. (Bild: Sony)

Kazuo Hirai, CEO der Sony Corp., und der scheidende CEO von Sony Entertainment, Michael Lynton , haben Goodwill-Abschreibungen auf die Studiosparte in Höhe von umgerechnet 962 Mio. Dollar angekündigt. Wie Hirai und Lynton erklärten, gebe es für die Abschreibungen eine ganze Reihe von Gründen wie beispielsweise die "dramatischen Veränderungen im Home-Entertainment-Markt in der gesamten Branche". Ein kleiner Teil der Goodwill-Abschreibungen habe auch noch mit der Übernahme von Columbia Pictures Entertainment im Jahr 1989 zu tun. Wie hoch der operative Verlust der Filmsparte durch die Goodwill-Abschreibungen sein wird, wird Sony am kommenden Donnerstag mit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2016/17 bekannt geben.Gleichzeitig erteilten Hirai und Lynton immer wieder aufkeimenden Gerüchten um einen Verkauf der Studiosparte eine Absage. "Lassen sie sich nicht täuschen, das Bekenntnis von Sony Corp. gegenüber Sony Pictures Entertainment bleibt unverändert. Der Wert qualitativer Inhalte wird weiter steigen. Wie wir schon bei vielen Gelegenheiten betont haben, sieht die Sony Corp. Sony Pictures Entertainment als einen sehr wichtigen Teil der Sony-Gruppe an und wird weiterhin darin investieren, um dort langfristiges Wachstum und steigende Gewinne zu erzielen."

Quelle: Blickpunkt:Film

