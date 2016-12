Sony Music zeichnet Jonas Kaufmann mit Gold aus

Für mehr als 100.000 verkaufte Exemplare des Albums "Du bist die Welt für mich" erhielt Jonas Kaufmann kürzlich einen Gold-Award von Sony Music. Der Startenor nahm die Auszeichnung bei seinem Auftritt in der "NDR Talk Show" von Moderatorin Barbara Schöneberger entgegen.Laut Sony Music handelt es sich bei dem Gold-Award hierzulande um "die erste Auszeichnung dieser Art" für Jonas Kaufmann und zugleich um "die erste für einen Klassik-Künstler seit 2010"."Der Gold-Award wird für Klassik-Alben selten vergeben und unterstreicht Jonas Kaufmanns Ausnahmestellung als Sänger und Künstler", gratulieren Philip Ginthör , CEO Sony Music GSA, dem Künstler zu einem "außergewöhnlichen Erfolg". Kaufmanns "Starqualität" strahle "bis hoch in die Popcharts, wie die jüngste Veröffentlichung, 'Dolce Vita' , eindrucksvoll zeigt."Das 2014 bei Sony Classical veröffentlichte Album "Du bist die Welt für mich" erreichte in den Offiziellen Deutschen Charts Rang 48, "Dolce Vita" kam gar bis auf Platz sieben.In Österreich hatte Sony Music bereits 2014 und 2015 Gold an Jonas Kaufmann überreichen können.

Quelle: MusikWoche

