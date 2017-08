Sony Music will mit Dubset Remix-Rechte klären

Großansicht Macht die Urheber im DJ-Mix oder Remix ausfindig: Dubset (Bild: screenshot, dubset.com) Macht die Urheber im DJ-Mix oder Remix ausfindig: Dubset (Bild: screenshot, dubset.com)

Als erster Major-Konzern hat Sony Music einen Vertrag mit der Firma Dubset abgeschlossen. Die Plattenfirma will dadurch sowohl Remixe als auch Songs in Mixsets abrechnen können.Dubset kümmert sich um die Vergütung von Künstlern, deren Songs in DJ-Sets und Remixes verarbeitet werden. Die sogenannte MixBank-Technologie von Dubset identifiziert Samples in Musikaufnahmen sowie das dazugehörige Label und die verschiedenen Rechteinhaber.2016 schloss Dubset bereits Deals mit Streaminganbietern wie Spotify oder Apple Music. Nun stellte Sony Music einen Musikkatalog mit dem Schwerpunkt Dance für Dubset zur Verfügung.Andre Stapleton, Senior Vice President Digital Partner Development bei Sony Music Entertainment, freut sich über den Deal: "Die Kooperation mit Dubset schützt nicht nur unsere Künstler, sondern stattet uns auch mit einem Werkzeug aus, um neue Einnahmen für sie zu generieren. Gleichzeitig machen wir die ursprünglichen Masteraufnahmen noch berühmter."

Quelle: MusikWoche

