Sony Music verleiht Gold an Zara Larsson

Großansicht Bei der Goldverleihung (von links): Tom Jäger (Product Manager International Division), Florian Ziesmer (Director Audience Management International Division), Zara Larsson, Luca Weinrauch (Head of Digital International Division), Felix Homeier (Senior Manager Radio Promotion International Division) und Mathias Blühdorn (Director International Marketing International Division) (Bild: Sony Music) Bei der Goldverleihung (von links): Tom Jäger (Product Manager International Division), Florian Ziesmer (Director Audience Management International Division), Zara Larsson, Luca Weinrauch (Head of Digital International Division), Felix Homeier (Senior Manager Radio Promotion International Division) und Mathias Blühdorn (Director International Marketing International Division) (Bild: Sony Music)

Großansicht Zeigte einen Vorgeschmack auf das kommende Album: Zara Larsson (Bild: Sony Music) Zeigte einen Vorgeschmack auf das kommende Album: Zara Larsson (Bild: Sony Music)

Als Zara Larsson am 13. März 2017 in der Berliner Skylounge vor 150 eingeladenen Gästen ihr neues Album "So Good" vorstellte, nutze Sony Music International die Gelegenheit, um der schwedischen Sängerin einen Gold-Award für die Single "Ain't My Fault" zu überreichen.Die Single konnte sich 19 Wochen in den Offiziellen Deutschen Chatzs halten und stieg bis auf Platz 19.Anschließend präsentierte Zara Larsson bei einem Showcase-Konzert den Pressevertretern sowie Marken- und Vertriebspartnern einige Songs aus dem neuen Album, das Sony Music am 17. März auf den Markt bringt.

Quelle: MusikWoche

