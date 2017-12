Sony Music vergoldet Weihnachtsalbum von Fantasy

Großansicht Vereint bei der Gold-Verleihung (von links): Julian Vicari (Product Manager Ariola/Sony Music), Andreas Ferber (Manager Fantasy), Freddy März (Fantasy), Martin Marcell (Fantasy), Felix Gauder (Jojo Music/Produzent), Oli Nova (Produzent) und Ralf Kitzberger (Anwalt Fantasy) (Bild: Sony Music) Vereint bei der Gold-Verleihung (von links): Julian Vicari (Product Manager Ariola/Sony Music), Andreas Ferber (Manager Fantasy), Freddy März (Fantasy), Martin Marcell (Fantasy), Felix Gauder (Jojo Music/Produzent), Oli Nova (Produzent) und Ralf Kitzberger (Anwalt Fantasy) (Bild: Sony Music)

Im Rahmen der ARD -Fernsehshow "Das Adventsfest der 100.000 Lichter", die Florian Silbereisen im Congress Centrum Suhl moderierte, hat das Sony-Music -Label Ariola das Schlagerduo Fantasy mit Gold für dessen Album "Weihnachten mit Fantasy" bedacht. Der Longplayer zum Fest von Freddy März und Martin Marcell war erstmals 2014 erschienen und kam damals auf Platz 17 der Offiziellen Deutschen Charts.Das Duo, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiern konnte, hat mit seinem aktuellen Studioalbum, "Bonnie & Clyde" , Rang drei in den deutschen Top 100 Longplay erreicht und 2017 zudem den Konzertmitschnitt "Bonnie & Clyde Live - In einer Sommernacht" und die Autobiografie "Keine Lügen" veröffentlicht.Auf ihrer großen Jubiläumstour, die Semmel Concerts betreut, stehen im Dezember noch einige Konzerte an, bevor es dann nach einer Winterpause im März 2018 weitergeht. Im gleichen Monat soll auch der Sampler "Das Beste von Fantasy - Das große Jubiläumsalbum - Mit allen Hits!" auf den Markt kommen - darunter als Premium-Edition mit einem Fantasy-"In The Mix", als Fanbox und - erstmalig in der Geschichte der Band - auch als Vinyl-LP.Die Erfolgsbilanz von Fantasy weist nach Angaben von Sony Music mehr als eine Million verkaufte Tonträger, neunmal Gold, viermal Platin und einmal Dreifach-Gold aus. Zwei ihrer Alben gingen in Deutschland auf die Pole Position: "Eine Nacht im Paradies" (2014) und "Freudensprünge" (2016).14.12.2017 Freiburg, Konzerthaus Freiburg15.12.2017 Mannheim, Rosengarten - Musensaal16.12.2017 Heilbronn, Konzert- und Kongresszentrum Harmonie17.12.2017 Kempten, bigBoxAllgäu08.03.2018 Hamburg, Laeiszhalle09.03.2018 Stralsund, Vogelsanghalle im Hansedom10.03.2018 Neubrandenburg, Stadthalle23.03.2018 Halle / Saale, Steintor-Varieté24.03.2018 Erfurt, Thüringenhalle Erfurt25.03.2018 Dresden, Kulturpalast06.04.2018 Lingen, Emslandhallen07.04.2018 Oldenburg, Weser-Ems-Halle - Kongresshalle08.04.2018 Fulda, Kongress- und Kulturzentrum Fulda Hotel Esperanto09.04.2018 Siegen, Kongresszentrum Siegerlandhalle10.04.2018 Duisburg, Mercatorhalle13.04.2018 Osnabrück, Osnabrückhalle14.04.2018 Bremerhaven, Stadthalle29.04.2018 AT-Ober-Grafendorf, Pielachthalle02.05.2018 Bamberg Kongresshalle03.05.2018 Nürnberg, Meistersingerhalle05.05.2018 Löbau, Messe- und Veranstaltungshalle Löbau06.05.2018 Berlin, Tempodrom07.05.2018 AT-Graz, Stadthalle16.05.2018 Riesa, Sachsenarena17.05.2018 Cottbus, Stadthalle18.05.2018 Gera, Kongresszentrum24.05.2018 Chemnitz, Stadthalle25.05.2018 Aschaffenburg, Stadthalle am Schloss26.05.2018 Stuttgart, Porsche Arena27.05.2018 München, Circus Krone28.05.2018 AT-Linz, Brucknerhaus

Quelle: MusikWoche

