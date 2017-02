Sony Music und Serviceplan zündeten Spark Music Day in München

Großansicht Beim Spark Music Day in den Münchner Räumlichkeiten der Agentur Serviceplan (von links): Carl Taylor (Sony Music), Joana-Marie Stolz (Serviceplan), Musiker Josef Salvat, Jan Kubran (Sony Music), Asha Edwards (Artist Management & Consulting), Itamar Marom (Sony Music) und Katja Jainski (Head of Licensing, Sony/ATV) (Bild: Serviceplan) Beim Spark Music Day in den Münchner Räumlichkeiten der Agentur Serviceplan (von links): Carl Taylor (Sony Music), Joana-Marie Stolz (Serviceplan), Musiker Josef Salvat, Jan Kubran (Sony Music), Asha Edwards (Artist Management & Consulting), Itamar Marom (Sony Music) und Katja Jainski (Head of Licensing, Sony/ATV) (Bild: Serviceplan)

Um die Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen Werbung und Musik ging es kürzlich beim Spark Music Day, den Sony Music und Serviceplan am 26. Januar 2017 in den Münchner Räumlichkeiten der Agentur ausrichteten. Mit der Initiative Spark hat es sich Serviceplan, die "größte inhabergeführte Kommunikationsagentur Europas", zum Ziel gesetzt, Mitarbeiter und Partner der Agentur über Trends und Entwicklungen zu informieren:"Mit Spark wollen wir Gelegenheiten zu Inspiration, Vernetzung und Austausch schaffen, aktuelle Zukunftsthemen vertiefen, spezifisches Wissen und neue Methoden vermitteln und dadurch frischen Wind in den Arbeitsalltag bringen", erläutert Initiatorin Joana-Marie Stolz als Cultural Strategist/Innovation bei Serviceplan.In München standen nun in Zusammenarbeit mit Sony Music verschiedene Sessions und ein Auftritt des Künstlers Josef Salvat auf der Agenda. Bei den Workshops ging es um das Zusammenwirken von Musik und Werbung beziehungsweise Künstler und Marke und die Möglichkeiten für werbetreibende Agenturen. Alle Sessions waren mit jeweils 40 Teilnehmern ausgebucht, zum abendlichen Auftritt des in London lebenden Australiers Josef Salvat kamen rund 120 Zuschauer in die Serviceplan-Cafeteria. Christina Günther , Senior Manager Consumer Insights Sony Music Deutschland, nahm sich bei ihrer Session das Thema Segmentierung vor, anschließend sprach Daniel Federauer , Head of Innovation Sony Music Deutschland, über musikalische Möglichkeiten im Bereich Storytelling und Jan Kubran , Head of Music Licensing Sony Music Deutschland, präsentierte Carl Taylor , Head of Brand Partnership Sony Music Deutschland, unter dem Motto "Working With Artists On Branded Content" verschiedene Fallstudien. Ein Panel mit Josef Salvat rundete den Workshop-Teil ab."Ein zentraler Erfolgsfaktor, um die Herzen der Konsumenten-Zielgruppen-genau zu treffen, ist der frühzeitige Austausch über Künstler und Musik im Kampagnen-Prozess", weiß Co-Organisator Jan Kubran, der sich zudem beim Gastgeber Serviceplan dafür bedankt, mit "perfekten Rahmenbedingungen zum vollen Erfolg des Sony Music Spark Days" beigetragen zu haben.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen