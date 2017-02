Sony Music überraschte LaBrassBanda mit Edelmetall

Großansicht Trafen sich auf dem Münchener Flughafen (von links): Matthias Oebel (Marketing AOR), Nikolett Szappanos (Junior Digital Manager AOR Labelgroup), Jessica Collura (Manager Artist Coordination), Korbinian Weber, Manuell da Coll, Stefan Huber, Stefan Dettl, Sepp Kellner (unten), Steph Wimmer, Manuel Winbeck, Fabian Jungreithmayer, Jörg Hartl (alle LaBrassBanda), Willy Ehmann (Senior Vice President Domestic GSA), Wolfgang Huber (Aloha Promotion) und Christoph Bruns (Product Manager RCA Deutschland) (Bild: Sebastian Riepp) Trafen sich auf dem Münchener Flughafen (von links): Matthias Oebel (Marketing AOR), Nikolett Szappanos (Junior Digital Manager AOR Labelgroup), Jessica Collura (Manager Artist Coordination), Korbinian Weber, Manuell da Coll, Stefan Huber, Stefan Dettl, Sepp Kellner (unten), Steph Wimmer, Manuel Winbeck, Fabian Jungreithmayer, Jörg Hartl (alle LaBrassBanda), Willy Ehmann (Senior Vice President Domestic GSA), Wolfgang Huber (Aloha Promotion) und Christoph Bruns (Product Manager RCA Deutschland) (Bild: Sebastian Riepp)

Termine:

Als LaBrassBanda am 17. Februar 2017 am Münchner Flughafen von ihrer Welttournee zurückkehrten, überreichte Sony Music der Band zwei Gold-Awards für die Alben "HabedieEhre" und "Europa" . Ihr neuer Longplayer, "Around The World", erscheint am 24. Feburar.Die fast sechswöchige Welttournee, auf der die Band "Around The World" vorab live präsentierte, führte LaBrassBanda unter anderem nach Rio de Janeiro und durch Neuseeland. Am 4. März fällt in der Münchner Olympiahalle der Startschuss für eine ausgedehnte Deutschlandtournee.04.03.17 München, 10 Jahre LaBrassBanda, Olympiahalle25.03.17 Bonn, Over the Border Festival29.04.17 Grasbrunn, Maibaum Festwochenende11.05.17 Burgberg, Bezirksmusikfest20.05.17 Eching, 125 jähriges Gründungsfest der FFW Berghofen24.05.17 Neumarkt, St. Veit Vereinsjubiläum26.05.17 Durach, Musikfest Durach "Durach hebt ab"27.05.17 Walddorfhäslach, Waldmusikfest02.06.17 Lauchringen, Forrest Funk Jubiläumsedition03.06.17 Walchsee, Egaschtfest04.06.17 Radolfzell, Seefestival Radolfzell05.06.17 Winklarn, 150 Jahre FFW Winklarn08.06.17 Uffing am Staffelsee, 110 Jahre Trachtenverein d´Sunnastoana Uffing09.06.17 Simbach, PfingstDult Simbach14.06.17 Hartmannshof, Kirchweih16.06.17 Attnang-Puchheim17.06.17 Straßkirchen, 36. Prangerfest26.06.17 Ismaning, Volksfest04.07.17 Wetzlar, Ochsenfest Wetzlar06.07.17 Münchberg, Münchberger Wiesenfest07.07.17 Egling, Gaufest 201708.07.17 Freiburg, 35. Zeltmusikfestival Freiburg13.07.17 Chammünster, 150.-jähr. Gründungsfest der FFW Chammünster14.07.17 Schwarzenbach, Keltenberg Open Air15.07.17 Tulln, Donaubühne19.07.17 München, 1200 Jahre Menzing22.07.17 Ablach, Kreismusikfest Kreisverband Sigmaringen23.07.17 Karlsruhe, Das Fest27.07.17 Lauchheim, Festival Schloss Kapfenburg 201728.07.17 Merklingen, Bierzeltfest29.07.17 Maxlrain/Tuntenhausen, Maxlrain - Spring Umananda04.08.17 Ludwigsburg, KSK Music Open05.08.17 Tambach, Tambacher Sommer08.08.17 Neuburg an der Donau, Volksfest12.08.17 AT-Linz14.08.17 Fridolfing, 140-jähriges Gründungsfest FF Pietling17.08.17 Meckenbeuren, 58. Meckenbeurer Weinfest18.08.17 Hamburg, MS Dockville19.08.17 Witten, Zeltfestival Ruhr23.08.17 Maisach, Maisacher Volksfest01.09.17 Wörth an der Isar, Gründungfest KLJB Wörth an der Isar05.09.17 Kaufering, Kauferinger Kulturzelt10.09.17 Wernberg-Köblitz, Wernberger Kirwa30.09.17 Gammertingen, Herbstfest06.10.17 Aying, Ayinger Bräu-Kirta07.10.17 Röckersbühl, Raahnerfest12.10.17 Hilzingen, Kirchweih Hilzingen20.10.17 CH-Zürich, Danymo Saal23.10.17 Frankfurt/M., Batschkapp25.10.17 Düsseldorf, Zakk29.10.17 Berlin Astra, Kulturhaus01.11.17 Dresden Alter, Schlachthof03.11.17 AT-Wien, Porgy & Bess

Quelle: MusikWoche

