Sony Music überrascht Rag'n'Bone Man beim Echo mit Gold

Großansicht Feierten in Berlin (von links): Florian Ziesmer (Director Audience Management Sony Music International), Nick Bader (nbmc), Vivian Hauner (Head Of TV & Moving Images Artist Communication Sony Music), Alexandra Kraus (Senior Product Manager Sony Music International), Rag'n'Bone Man alias Rory Graham, Philip Ginthör (CEO Sony Music GSA), Stefan Goebel (Senior Vice President Sony Music International GSA), Marc Collen (Executive Vice President International Operations Sony Music UK International Marketing), Josh Smith (Black Fox Management) und Mathias Blühdorn (Director International Marketing Sony Music) (Bild: Sony Music) Feierten in Berlin (von links): Florian Ziesmer (Director Audience Management Sony Music International), Nick Bader (nbmc), Vivian Hauner (Head Of TV & Moving Images Artist Communication Sony Music), Alexandra Kraus (Senior Product Manager Sony Music International), Rag'n'Bone Man alias Rory Graham, Philip Ginthör (CEO Sony Music GSA), Stefan Goebel (Senior Vice President Sony Music International GSA), Marc Collen (Executive Vice President International Operations Sony Music UK International Marketing), Josh Smith (Black Fox Management) und Mathias Blühdorn (Director International Marketing Sony Music) (Bild: Sony Music)

Die Echo-Verleihung am 6. April 2017 nutzte Sony Music International , um dem britischen Sänger Rag'n'Bone Man alias Rory Graham im Vorfeld der Show einen Gold-Award für das Album "Human" zu überreichen. Der Longplayer stieg im Februar auf dem zweiten Platz der Offiziellen Deutschen Charts ein und hält sich seit acht Wochen in der Bestenliste.Anschließend räumte der Brite in der Berliner Messe in den Kategorien "Bester Newcomer international" als auch "Bester Künstler international" zwei Echos ab und gab seinen Song "Human" in einer speziell arrangierten Version zum besten."Rory ist mit seiner Stimme und seiner Präsenz ein einzigartiger Künstler und absoluter Gewinn für jedes Label", erklärt Philip Ginthör , CEO Sony Music GSA: "Wir sind froh, mit ihm und seinem Team gemeinsam diesen Erfolg zu feiern."In Deutschland tritt Rag'n'Bone Man noch am 12. April im Docks in Hamburg und am 13. April im Täubchental in Leipzig auf. Als Veranstalter fungiert Live Nation . Danach spielt der Sänger am 1. Mai im Hamburger Stadtpark auf der Freilichtbühne und am 2. und 4. Mai bei Rock im Park und Rock am Ring.

Quelle: MusikWoche

